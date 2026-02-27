Resultados del cuarto trimestre y del año 2025 de Philips

"En 2025, cumplimos nuestros compromisos al ampliar la escala de una mejor atención para más personas. Fortalecimos nuestra empresa mientras navegábamos en un entorno macroeconómico dinámico. Terminamos el año con un fuerte crecimiento de pedidos y ventas, una sólida expansión de los márgenes a pesar de los aranceles, una sólida generación de efectivo y cerramos el año con un balance general sólido. Durante los últimos tres años, hemos fortalecido a Philips en su esencia. Nuestros empleados viven nuestra cultura de impacto con cuidado, guiados por un equipo de liderazgo experto. Priorizamos la calidad, desarrollamos la resiliencia de la cadena de suministro y simplificamos nuestra forma de operar. Este enfoque generó innovación orientada al cliente. Lanzamos la nueva plataforma neurobiplanar Azurion para avanzar en el diagnóstico y tratamiento mínimamente invasivos para pacientes neurovasculares. Presentamos nuestras últimas innovaciones en resonancia magnética sin helio de 3.0T. Introdujimos la monitorización centralizada de pacientes diseñada para la atención a escala empresarial. Expandimos nuestra plataforma OneBlade a una solución integral. Nos mantuvimos fieles a nuestro propósito y cumplimos nuestra promesa de crear valor con un impacto sostenible. Hoy entramos en nuestra siguiente fase para impulsar un crecimiento rentable. Nuestras innovaciones únicas basadas en plataformas en atención médica y autocuidado, combinadas con nuestra sólida capacidad de ejecución y nuestras ambiciones de impacto totalmente integradas, proporcionan a Philips una base sólida de crecimiento en un mundo donde los datos y la IA están transformando rápidamente la atención médica. Estas ventajas estructurales nos permiten avanzar con confianza. Nuestro talentoso y apasionado equipo está lleno de energía y trabaja con propósito y disciplina mientras generamos un impacto significativo para los pacientes, los consumidores y los sistemas de salud."
"En 2025, cumplimos nuestros compromisos al ampliar la escala de una mejor atención para más personas. Fortalecimos nuestra empresa mientras navegábamos en un entorno macroeconómico dinámico. Terminamos el año con un fuerte crecimiento de pedidos y ventas, una sólida expansión de los márgenes a pesar de los aranceles, una sólida generación de efectivo y cerramos el año con un balance general sólido.
Durante los últimos tres años, hemos fortalecido a Philips en su esencia. Nuestros empleados viven nuestra cultura de impacto con cuidado, guiados por un equipo de liderazgo experto. Priorizamos la calidad, desarrollamos la resiliencia de la cadena de suministro y simplificamos nuestra forma de operar. Este enfoque generó innovación orientada al cliente. Lanzamos la nueva plataforma neurobiplanar Azurion para avanzar en el diagnóstico y tratamiento mínimamente invasivos para pacientes neurovasculares. Presentamos nuestras últimas innovaciones en resonancia magnética sin helio de 3.0T. Introdujimos la monitorización centralizada de pacientes diseñada para la atención a escala empresarial. Expandimos nuestra plataforma OneBlade a una solución integral. Nos mantuvimos fieles a nuestro propósito y cumplimos nuestra promesa de crear valor con un impacto sostenible.
Hoy entramos en nuestra siguiente fase para impulsar un crecimiento rentable. Nuestras innovaciones únicas basadas en plataformas en atención médica y autocuidado, combinadas con nuestra sólida capacidad de ejecución y nuestras ambiciones de impacto totalmente integradas, proporcionan a Philips una base sólida de crecimiento en un mundo donde los datos y la IA están transformando rápidamente la atención médica. Estas ventajas estructurales nos permiten avanzar con confianza.
Nuestro talentoso y apasionado equipo está lleno de energía y trabaja con propósito y disciplina mientras generamos un impacto significativo para los pacientes, los consumidores y los sistemas de salud."
El margen EBITA ajustado aumentó considerablemente en 160 puntos básicos hasta el 15,1% en el trimestre, impulsado por mayores ventas, margen bruto de innovaciones lanzadas recientemente y productividad, compensando con creces el impacto de los aranceles incrementales. El flujo de caja libre fue de 1.200 millones de euros. Durante el año completo, la entrada de pedidos comparables aumentó un 6% y el crecimiento de las ventas comparables fue del 2%. El EBITA ajustado aumentó 80 puntos básicos hasta el 12,3%, impulsado por el margen bruto subyacente y la sólida productividad, que compensó con creces el impacto del aumento de los aranceles después de mitigaciones sustanciales. El flujo de caja libre fue de 512 millones de euros. El flujo de caja libre incluyó un pago de 1.025 millones de euros por acuerdos de monitoreo médico y lesiones personales relacionados con la retirada de Respironics en los EE. UU. Las ventas comparables en Diagnosis & Treatment aumentaron un 4% en el cuarto trimestre. El margen EBITA ajustado fue del 11,8% en el cuarto trimestre, una disminución de 30 puntos básicos, debido principalmente a los aranceles y parcialmente compensado por un mayor margen bruto proveniente de la innovación y la productividad. Para el año completo, los negocios de Diagnosis & Treatment registraron un crecimiento de ventas comparables del 0% y un margen EBITA ajustado del 11,7%. Las ventas comparables de Connected Care aumentaron un 7% en el cuarto trimestre. El margen EBITA ajustado mejoró 150 puntos básicos hasta el 16,5% en el cuarto trimestre, impulsado por el apalancamiento operativo, la mejora del margen bruto y la productividad, y parcialmente compensado por los aranceles. En el año completo, los negocios de Connected Care registraron un aumento comparable en ventas del 3%, y el margen EBITA ajustado subió al 10,7%. Las ventas comparables de Personal Health aumentaron un 14% en el cuarto trimestre. El margen EBITA ajustado aumentó 500 puntos básicos hasta el 23,0% en el cuarto trimestre, impulsado por mayores ventas y productividad, y parcialmente compensado por los aranceles. Durante todo el año, las ventas comparables de Personal Health fueron del 8% y el margen EBITA ajustado aumentó al 18,0%.
[1] La RM libre de helio 3.0T es en proceso y no está disponible en ninguna jurisdicción. No se puede garantizar su disponibilidad futura.
Philips ha llevado a cabo con éxito su programa de productividad trienal de 2.500 millones de euros, incluyendo 0.800 millones de euros de ahorro de productividad en 2025.
Para 2026, Philips espera:
En el contexto de un entorno macroeconómico incierto, las perspectivas de Philips para 2026 incluyen los aranceles conocidos actualmente. Excluyen los procedimientos en curso relacionados con Philips Respironics, incluida la investigación del Departamento de Justicia de EE. UU.
Philips tiene la intención de presentar a la Asamblea General Anual de Accionistas de 2026 una propuesta para declarar un dividendo de 0,85 EUR por acción ordinaria, en acciones o en efectivo a elección del accionista.
Philips presentó su plan para impulsar un crecimiento rentable y así generar valor sostenible. La empresa entra en esta nueva fase de su estrategia tras haber fortalecido sus fundamentos, equipo y cultura, resiliencia y agilidad en la ejecución. Sobre esta base, Philips está aprovechando su ventaja de innovación basada en plataformas escalables, respaldada por una amplia base global de clientes y una marca de confianza en el sector sanitario y el autocuidado. Este plan tiene tres pilares: Crear valor mediante estrategias específicas de cada segmento que reflejen las necesidades específicas de diferentes clientes, mercados y tecnologías. Al tomar decisiones deliberadas sobre dónde competir, cómo ganar y cómo asignar el capital, la empresa maximiza el potencial de cada segmento mientras ofrece un valor consistente en toda su cartera. La innovación como motor clave de crecimiento, con soluciones basadas en plataformas como nuestro diferenciador único. La innovación centrada en el cliente y el consumidor y las soluciones basadas en plataformas integran hardware, software, datos e IA. Esto permitirá a Philips abordar los retos clínicos, operativos y de salud cotidianos, logrando mejores resultados, mejores experiencias y un crecimiento rentable y sostenible. Este plan será implementado por el equipo de liderazgo experto de Philips y una plantilla comprometida y talentosa, respaldada por la cultura de impacto con cuidado de la compañía, centrada en el rendimiento, la innovación y el crecimiento.
La ejecución disciplinada sustenta este enfoque. La calidad y el cumplimiento siguen siendo la prioridad número uno de Philips. Las operaciones resilientes garantizarán que Philips pueda seguir actuando con agilidad en un macroentorno incierto. La simplificación y la IA aumentarán la productividad y la velocidad. La empresa mejorará la excelencia comercial y de servicio. Philips traducirá la innovación en impacto, escalará soluciones eficazmente y cumplirá con sus compromisos de forma fiable.
Como resultado de esta estrategia, Philips pretende alcanzar los siguientes objetivos a medio plazo para el período 2026-2028: En el contexto de un entorno macroeconómico incierto, los objetivos a medio plazo de Philips incluyen aranceles conocidos actualmente. Excluyen los procedimientos en curso relacionados con Philips Respironics, incluida la investigación del Departamento de Justicia de EE. UU.
Philips lanza sus Ambiciones de Impacto 2030, basándose en el sólido cumplimiento de sus compromisos ESG 2020-2025. Estas ambiciones están plenamente integradas en el plan de la compañía para impulsar el crecimiento rentable y generar valor sostenible. Integradas en las estrategias de negocio y la gestión del rendimiento con hojas de ruta por negocio, las ambiciones se centran en mejorar la salud y el bienestar, reduciendo el impacto ambiental absoluto en toda la cadena de valor, de acuerdo con marcos con base científica y respaldados por una sólida gobernanza.
Roy Jakobs, CEO, y Charlotte Hanneman, CFO, organizaron una conferencia telefónica para inversores y analistas a las 09:00 am CET del 10 de febrero para debatir los resultados del cuarto trimestre. El Día de los Mercados de Capitales de Philips también tuvo lugar el mismo día, y la retransmisión en directo comenzó a las 12:00 pm CET. La reposición de estos eventos y materiales relacionados, que incluye información adicional como declaraciones prospectivas y más información sobre nuestras perspectivas, estarán disponibles en la página web de Relaciones con Inversores de Philips.
