Philips publica su Informe Anual 2025

Ámsterdam, Países Bajos – Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA), líder mundial en tecnología sanitaria, ha publicado hoy su Informe Anual 2025.
El Informe Anual 2025 de Philips figurará en el orden del día de la Junta General Anual de Accionistas (AGA), que se celebrará el 8 de mayo de 2026. La convocatoria y el orden del día, incluidas las notas explicativas, de la JGA se publicarán a su debido tiempo. Philips presentó el Informe Anual 2025 ante la Autoridad de los Mercados Financieros de los Países Bajos (AFM) en Formato Electrónico Único Europeo (ESEF) y espera presentar el informe en el Formulario 20-F ante la Comisión del Mercado de Valores de EE. UU. a lo largo del día de hoy (www.sec.gov).
El Informe Anual 2025 (en ESEF y en el Formulario 20-F) está disponible para los accionistas y otras partes interesadas en www.results.philips.com. Se puede obtener una copia impresa de forma gratuita a petición por escrito a la siguiente dirección de correo electrónico: [email protected].
El Informe Anual 2025 de Philips figurará en el orden del día de la Junta General Anual de Accionistas (AGA), que se celebrará el 8 de mayo de 2026. La convocatoria y el orden del día, incluidas las notas explicativas, de la JGA se publicarán a su debido tiempo.
Philips presentó el Informe Anual 2025 ante la Autoridad de los Mercados Financieros de los Países Bajos (AFM) en Formato Electrónico Único Europeo (ESEF) y espera presentar el informe en el Formulario 20-F ante la Comisión del Mercado de Valores de EE. UU. a lo largo del día de hoy (www.sec.gov).
Con sede en Países Bajos, la compañía es líder en diagnóstico por imagen, terapia guiada por imagen, monitorización de pacientes e informática de la salud, así como en salud del consumidor y atención domiciliaria. Philips generó en 2024 unas ventas de 18.000 millones de euros y cuenta con aproximadamente 67.800 empleados, con operaciones comerciales y servicios en más de 100 países. Para acceder a las noticias de Philips, siga este enlace: https://www.philips.com.mx/a-w/about/news/home
Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHI) es una empresa líder en tecnología de la salud centrada en mejorar la salud y el bienestar de las personas a través de innovación significativa. La innovación de Philips centrada en el paciente y en las personas aprovecha la tecnología más avanzada, así como los profundos conocimientos clínicos y del consumidor para ofrecer soluciones de salud personal para los consumidores y soluciones profesionales para los proveedores de atención de salud y sus pacientes, tanto en el hospital como en el hogar.
Declaraciones prospectivas y otra información importante
Este comunicado contiene ciertas declaraciones prospectivas respecto a la situación financiera, los resultados de las operaciones y el negocio de Philips, así como ciertos planes y objetivos de Philips respecto a estos elementos. Ejemplos de declaraciones prospectivas incluyen declaraciones realizadas sobre la estrategia, estimaciones de crecimiento de ventas, EBITA futuro, desarrollos futuros en el negocio orgánico de Philips y la finalización de adquisiciones y desinversiones. Por su naturaleza, estas afirmaciones implican riesgo e incertidumbre porque se relacionan con eventos y circunstancias futuras y existen muchos factores que podrían hacer que los resultados y desarrollos reales difieran materialmente de los expresados o implícitos en estas afirmaciones.
