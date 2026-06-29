Philips impulsa una visión integrada de la tecnología médica para fortalecer la atención en México

Integrar capacidades a lo largo de la atención

Durante el desarrollo del evento, se identificó el acceso oportuno, la presión sobre los profesionales sanitarios y la continuidad del cuidado como necesidades que pueden orientar la adopción de tecnología médica.

Estas necesidades se manifiestan de distintas formas. En algunas comunidades, la distancia respecto a los centros de diagnóstico especializado limita la atención oportuna; incluso en las grandes ciudades, las esperas pueden retrasar el acceso. Esto cobra especial relevancia ante las enfermedades crónicas, donde la identificación temprana puede influir en el curso de la atención.

En este ámbito, la innovación puede acercar capacidades de diagnóstico, simplificar tareas y ayudar a los equipos sanitarios a priorizar información mediante una aplicación responsable de la inteligencia artificial. También puede reducir fricciones operativas y administrativas, facilitar que los datos relevantes estén disponibles en distintos momentos de la atención y permitir que los profesionales dediquen más tiempo al paciente. Philips plantea esta evolución desde la perspectiva del diagnóstico integrado, que conecta modalidades de imagen, informática clínica, datos e inteligencia artificial a lo largo de la ruta de atención.

Innovar tampoco implica necesariamente incorporar equipos nuevos. Puede consistir en aprovechar mejor las tecnologías existentes, conectarlas y optimizar los procesos para ampliar su alcance y favorecer una atención más eficiente.

Al abordar las perspectivas del mercado de dispositivos médicos para los próximos años, se destacó el potencial del diagnóstico de precisión, las intervenciones mínimamente invasivas y el monitoreo de pacientes, especialmente en áreas de alta complejidad como cardiología, oncología, neurología y cuidados críticos.

Estos segmentos pueden contribuir a fortalecer la calidad de la atención y apoyar una mayor eficiencia en las instituciones. Su evolución, sin embargo, estará vinculada con la capacidad de integrar equipos, sistemas e información, en lugar de incorporar tecnologías que operen de manera aislada.

“Creemos que el crecimiento más relevante vendrá de soluciones basadas en plataformas, es decir, ecosistemas interoperables que integran hardware, software, datos e inteligencia artificial, y que pueden escalar de acuerdo con las necesidades de cada institución. Esa es la innovación que puede generar valor clínico y operativo de manera sostenible, con el propósito de apoyar a quienes brindan atención para que puedan llegar a más personas”, concluyó.

En conjunto, la agenda de Mexico Health Summit 2026 puso de relieve la importancia de traducir los cambios tecnológicos y las nuevas necesidades del sector en decisiones que fortalezcan la capacidad de atención de las instituciones de salud en el país. El intercambio entre sus participantes demostró que el valor de la innovación dependerá de su aplicación responsable y de su capacidad para generar resultados sostenibles en la práctica.