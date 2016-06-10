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La aplicación Philips Sonicare for Kids (“Aplicación”) ayuda a los padres a mejorar y monitorear los hábitos de cepillado de sus hijos y les brinda información personalizada sobre el cepillado, obtenida de los datos de cepillado de sus hijos (“Servicios”). La aplicación utiliza los datos personales recopilados o procesados por el mango del cepillo de dientes Philips Sonicare for Kids que tiene conexión Bluetooth (“Dispositivo”) o la aplicación. El responsable de sus datos personales en virtud de este Aviso de privacidad es Philips Oral Healthcare, LLC, ubicado en 22100 Bothell Everett Highway, Bothell WA 98021, USA (“Philips”, “nuestro/a/os/as” o “nosotros”). Este Aviso de privacidad se aplica a los datos personales recopilados por la aplicación y el dispositivo. Este Aviso de privacidad está destinado a ayudarle a comprender nuestras prácticas en materia de privacidad cuando utilice nuestros Servicios, inclusive qué datos recopilamos, por qué los recopilamos y qué hacemos con ellos, así como sus derechos individuales. Lea también el Aviso sobre cookies y los Términos de uso, que describen los términos que rigen el uso que haga de nuestros Servicios.
La aplicación Philips Sonicare for Kids (“Aplicación”) ayuda a los padres a mejorar y monitorear los hábitos de cepillado de sus hijos y les brinda información personalizada sobre el cepillado, obtenida de los datos de cepillado de sus hijos (“Servicios”).
La aplicación utiliza los datos personales recopilados o procesados por el mango del cepillo de dientes Philips Sonicare for Kids que tiene conexión Bluetooth (“Dispositivo”) o la aplicación. El responsable de sus datos personales en virtud de este Aviso de privacidad es Philips Oral Healthcare, LLC, ubicado en 22100 Bothell Everett Highway, Bothell WA 98021, USA (“Philips”, “nuestro/a/os/as” o “nosotros”).
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Datos analíticos confidenciales Si nos da su consentimiento, recopilaremos datos analíticos sobre los hábitos de cepillado de su hijo y la utilización de la aplicación, que incluyen el tipo de cepillo de dientes (manual, eléctrico, o sonicare), los datos del mango del cepillo (número de modelo, número de serie, versión del firmware, fabricante), el comienzo, la duración y la intensidad del cepillado (“Datos de cepillado”). Utilizamos o agrupamos los Datos de cepillado con fines analíticos para mejorar tanto la Aplicación y los Servicios como la experiencia general de su hijo al utilizar la Aplicación, los juegos y los gráficos de la misma y el rendimiento del Dispositivo. Philips siempre se asegura de que el procesamiento de los Datos de cepillado esté sujeto a medidas de seguridad apropiadas para la protección de datos. Entre otras medidas, previo al almacenamiento, Philips asocia los Datos de cepillado a un identificador aleatorio y reemplaza la dirección IP asociada a los Datos de cepillado por una dirección IP genérica. Antes de recopilar cualquier dato confidencial, le informaremos al respecto y le pediremos su consentimiento explícito de acuerdo con el artículo 9.2.a. de la Normativa (UE) 2016/679. A excepción de los datos mencionados anteriormente, no deberá enviarnos ni revelarnos ningún otro dato personal confidencial (p. ej., números de Seguridad Social, información relacionada con su origen étnico o racial, opiniones políticas, creencias religiosas, filosóficas o de otro tipo, estado de salud, vida sexual u orientación sexual, biométrica o características genéticas, antecedentes penales o pertenencia a sindicatos) a través de la aplicación o de cualquier otro modo. Si no da su consentimiento, Philips no procesará los Datos de cepillado de ningún modo. En ese caso, los Datos de cepillado permanecerán almacenados en la aplicación de su dispositivo móvil y Philips no tendrá acceso a ellos. Usted tendrá el control sobre estos datos. Si elimina el perfil de su hijo o la aplicación, los Datos de cepillado se borrarán de su dispositivo móvil.
Datos analíticos confidenciales
Si nos da su consentimiento, recopilaremos datos analíticos sobre los hábitos de cepillado de su hijo y la utilización de la aplicación, que incluyen el tipo de cepillo de dientes (manual, eléctrico, o sonicare), los datos del mango del cepillo (número de modelo, número de serie, versión del firmware, fabricante), el comienzo, la duración y la intensidad del cepillado (“Datos de cepillado”). Utilizamos o agrupamos los Datos de cepillado con fines analíticos para mejorar tanto la Aplicación y los Servicios como la experiencia general de su hijo al utilizar la Aplicación, los juegos y los gráficos de la misma y el rendimiento del Dispositivo. Philips siempre se asegura de que el procesamiento de los Datos de cepillado esté sujeto a medidas de seguridad apropiadas para la protección de datos. Entre otras medidas, previo al almacenamiento, Philips asocia los Datos de cepillado a un identificador aleatorio y reemplaza la dirección IP asociada a los Datos de cepillado por una dirección IP genérica.
Antes de recopilar cualquier dato confidencial, le informaremos al respecto y le pediremos su consentimiento explícito de acuerdo con el artículo 9.2.a. de la Normativa (UE) 2016/679. A excepción de los datos mencionados anteriormente, no deberá enviarnos ni revelarnos ningún otro dato personal confidencial (p. ej., números de Seguridad Social, información relacionada con su origen étnico o racial, opiniones políticas, creencias religiosas, filosóficas o de otro tipo, estado de salud, vida sexual u orientación sexual, biométrica o características genéticas, antecedentes penales o pertenencia a sindicatos) a través de la aplicación o de cualquier otro modo.
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Datos de la cuenta Para acceder al Panel para padres de la aplicación, deberá crear una cuenta. Para dichos fines, puede utilizar una cuenta MyPhilips o iniciar sesión con su perfil de redes sociales, incluida su cuenta de Apple. Utilizamos los Datos de la cuenta para crear y gestionar su cuenta. A la hora de crear el perfil de su hijo, podrá introducir su nombre y subir o hacer una fotografía de perfil. No obstante, Philips no procesará esos datos de ninguna forma. Los datos permanecerán almacenados en la aplicación de su dispositivo móvil, donde Philips no tendrá acceso a ellos. Usted tendrá el control sobre estos datos. Si elimina el perfil de su hijo o la aplicación, los datos se borrarán de su dispositivo móvil.
Datos de la cuenta
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Datos sobre calificaciones y reseñas Si escribe una reseña o califica la aplicación en las tiendas de aplicaciones, es probable que procesemos esa información con el objetivo de responder sus comentarios y consultas, comprender su experiencia al usar la aplicación, conocer su percepción general sobre la aplicación y nuestra marca, y usar estos aportes para mejorar la aplicación. Solo podremos acceder al nombre de usuario que usa en la tienda de aplicaciones, las calificaciones, los comentarios y demás detalles que usted decida compartir con nosotros o mostrar de manera pública. A menos que nos lo solicite, no vincularemos esta información con sus credenciales de la cuenta ni con otros datos que tenemos de usted. Cuando solicite asistencia al cliente, es probable que utilicemos sus datos para hacer un seguimiento de su caso y guiarlo a través del proceso de asistencia, tal como se describe en la sección Datos de asistencia al cliente más abajo. Consideramos que el procesamiento de los datos sobre sus calificaciones y reseñas se basa en un interés legítimo y legal de Philips en virtud del Artículo 6.1. (f) de la Normativa (UE) 2016/679.
Datos sobre calificaciones y reseñas
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Datos de asistencia al cliente Cuando necesite recibir asistencia, podríamos pedirle que nos proporcione información sobre el uso que hace de nuestros Servicios, incluida su interacción con Philips, y sobre cómo ponernos en contacto con usted para poder ofrecerle la asistencia requerida. Gestionamos y ofrecemos nuestros Servicios, lo cual incluye la prestación de asistencia al cliente, así como la mejora, reparación y personalización de tales Servicios. También utilizaremos su información para responderle cuando se ponga en contacto con nosotros. Consideramos el procesamiento de sus datos de Asistencia al cliente necesarios para la ejecución de un contrato en el que usted es parte legítima en virtud del Artículo 6.1.(b) de la Normativa (UE) 2016/679. En algunos casos, consideramos que el procesamiento de sus datos de Asistencia al cliente se basa en un interés de Philips legítimo y legal en virtud del Artículo 6.1. (f) de la Normativa (UE) 2016/679.
Datos de asistencia al cliente
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Datos combinados Podríamos combinar sus datos personales, incluidos Datos de la cuenta y Cookies, con datos recopilados durante sus interacciones y utilización de los canales digitales de Philips, como redes sociales, sitios web, correos electrónicos, aplicaciones y productos conectados, incluidas sus direcciones IP, Cookies, información sobre su dispositivo móvil, comunicaciones en las que pulse o haga clic, datos sobre su ubicación y sitios web que visite. Si da su consentimiento para recibir comunicaciones promocionales sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips que puedan interesarle en función de sus preferencias y su comportamiento en línea, podríamos enviarle comunicaciones promocionales y de marketing a través del correo electrónico, el teléfono y otros canales digitales, como aplicaciones móviles y medios sociales. Para poder adaptar las comunicaciones a sus preferencias y comportamiento, y poder así ofrecerle una experiencia más acorde y personalizada, podríamos analizar sus Datos combinados. Antes de enviarle cualquier comunicación promocional, le pediremos su consentimiento.
Utilizaremos sus Datos combinados para mejorar el contenido, la funcionalidad y la capacidad de uso de la Aplicación, los Dispositivos y los Servicios, así como para desarrollar nuevos productos y servicios. En este caso, consideramos que el procesamiento de sus Datos combinados se basa en un interés legítimo y legal de Philips en virtud del Artículo 6.1. (f) de la Normativa (UE) 2016/679. Antes de procesar cualquier Dato confidencial para los fines mencionados en esta sección, le avisaremos y le pediremos su consentimiento explícito de acuerdo con el artículo 9.2.a. del Reglamento (UE) 2016/679 y la Ley General de Protección de Datos de Brasil (LGPD), Ley Federal n.° 13,709/2018. Los Datos combinados no incluyen Datos personales concernientes a su hijo.
Datos combinados
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Permisos Es posible que la aplicación le solicite permiso para acceder al almacenamiento, los sensores u otras funciones de su dispositivo móvil (p. ej., fotografías, cámara, Wi-Fi, geolocalización o Bluetooth). Le pediremos acceso cuando sea estrictamente necesario para prestarle los Servicios mencionados a continuación.
Permisos
Es posible que la aplicación le solicite permiso para acceder al almacenamiento, los sensores u otras funciones de su dispositivo móvil (p. ej., fotografías, cámara, Wi-Fi, geolocalización o Bluetooth). Le pediremos acceso cuando sea estrictamente necesario para prestarle los Servicios mencionados a continuación.
Philips podrá revelar sus datos personales a otros proveedores de servicios, socios comerciales y terceros de acuerdo con este Aviso de privacidad o con la legislación vigente.
Proveedores de servicios Trabajamos con otros proveedores de servicios que nos ayudan a gestionar, ofrecer, mejorar, entender, personalizar, respaldar y comercializar nuestros Servicios. Podremos compartir sus datos personales con los siguientes proveedores de servicios: Estos proveedores de servicios ofrecen los servicios de hardware, software, redes, almacenamiento y transaccionales necesarios o la tecnología relacionada que se requiere para ejecutar la aplicación u ofrecer los Servicios. Estos proveedores de servicios ofrecen los servicios de hardware, software, redes y almacenamiento o la tecnología relacionada que se requiere para ejecutar el análisis de datos de la aplicación. Philips exige a sus proveedores de servicios ofrecer un nivel adecuado de protección de sus datos personales similar al nivel que nosotros ofrecemos. Exigimos a nuestros proveedores de servicios que procesen sus datos personales únicamente de acuerdo con nuestras instrucciones y para los fines específicos mencionados anteriormente, que accedan a la cantidad de datos mínima que necesiten para ofrecer un servicio específico y que protejan la seguridad de sus datos personales. Otros terceros Philips también podrá trabajar con terceros que procesen sus datos personales para sus propios fines. Si Philips comparte datos personales con terceros que utilicen sus datos personales para sus propios fines, se asegurará de informarle al respecto o de obtener su consentimiento de acuerdo con las leyes aplicables antes de compartir sus datos personales. En ese caso, deberá leer atentamente sus avisos de privacidad, ya que en ellos se le informará sobre sus prácticas en materia de privacidad, inclusive qué tipo de datos personales recopilarán y cómo los utilizarán, procesarán y protegerán. Philips podría vender en algún momento algún negocio o parte de algún negocio a otra empresa. Dicha transferencia de propiedad podría incluir la transferencia de sus datos personales directamente relacionados con ese negocio a la empresa compradora. Philips podrá asignar libremente todos nuestros derechos y obligaciones en virtud de nuestro Aviso de privacidad a cualquiera de nuestras filiales, en relación con una fusión, adquisición, reestructuración o venta de activos, o por aplicación de la ley o de cualquier otra forma, y podremos transferir sus datos personales a cualquiera de nuestras filiales, entidades sucesoras o nuevos propietarios. Tenga en cuenta que, cuando inicia sesión usando su cuenta de red social de Facebook a través de Android, está dando permiso a Facebook para recopilar la siguiente información a través del SDK de Facebook: Es posible que Facebook también recopile datos de análisis de su uso del SDK, información sobre el nombre de la aplicación que está usando, la fecha en la que autorizó el inicio de sesión y el uso de cualquier URL asociada con su inicio de sesión. Puede consultar más información sobre cómo Facebook utiliza su información en la Política de datos de Facebook. Tenga en cuenta que la funcionalidad de inicio de sesión a través de Facebook es completamente opcional. Siempre podrá iniciar sesión a través de su cuenta MyPhilips. Transferencia transfronteriza Sus datos personales podrán almacenarse y procesarse en cualquier país en el que tengamos instalaciones o en el que contratemos a proveedores de servicios y, al utilizar los Servicios, reconoce la transferencia (si la hubiera) de información a otros países que no sean su país de residencia y en los que podría haber unas normas de protección de datos diferentes a las de su país. En determinadas circunstancias, los tribunales, los organismos encargados del cumplimiento de las leyes, las agencias reguladoras o las fuerzas de seguridad de esos otros países podrían estar autorizados para acceder a sus datos personales. Si reside en el EEE, sus datos personales podrán transferirse a nuestras filiales o proveedores de servicios ubicados en países no pertenecientes al EEE, pero que son reconocidos por la Comisión Europea como países que ofrecen un nivel adecuado de protección de datos, de acuerdo con los estándares del EEE (encontrará la lista completa de estos países aquí https://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm). Para las transferencias del EEE a países que la Comisión Europea no considere adecuados, como Estados Unidos, hemos establecido una serie de medidas como, por ejemplo, nuestras Normas corporativas vinculantes para datos de clientes, proveedores y socios comerciales o las cláusulas contractuales estándar adoptadas por la Comisión Europea para proteger sus datos personales. Podrá obtener una copia de estas medidas a través del enlace indicado anteriormente o poniéndose en contacto con nosotros aquí. ¿Durante cuánto tiempo conservaremos sus datos? Conservaremos sus datos personales durante todo el tiempo que resulte necesario o se permita a tenor de los fines para los que se hayan recopilado tales datos. Los criterios que usamos para determinar los periodos de conservación incluyen: (i) el periodo de tiempo que utilice la Aplicación y los Servicios; (ii) si existe una obligación legal a la que estemos sujetos; o (iii) si resulta aconsejable conservar los datos a tenor de nuestra posición legal (p. ej., en relación con leyes de prescripción aplicables, litigios o investigaciones reglamentarias). IT Providers These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided. Cloud Providers These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europe, US, Latin-American, Tokyo or Sydney and China. Grooming App service Providers These providers deliver specific services for Grooming App such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching). Payment These providers handle financial data in relation to in-app purchases. IT Providers These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided. Cloud Providers These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europe, US, Latin-American, Tokyo or Sydney and China. Grooming App service Providers These providers deliver specific services for Grooming App such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching). 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Proveedores de servicios
Trabajamos con otros proveedores de servicios que nos ayudan a gestionar, ofrecer, mejorar, entender, personalizar, respaldar y comercializar nuestros Servicios.
Podremos compartir sus datos personales con los siguientes proveedores de servicios:
Estos proveedores de servicios ofrecen los servicios de hardware, software, redes, almacenamiento y transaccionales necesarios o la tecnología relacionada que se requiere para ejecutar la aplicación u ofrecer los Servicios.
Estos proveedores de servicios ofrecen los servicios de hardware, software, redes y almacenamiento o la tecnología relacionada que se requiere para ejecutar el análisis de datos de la aplicación.
Philips exige a sus proveedores de servicios ofrecer un nivel adecuado de protección de sus datos personales similar al nivel que nosotros ofrecemos. Exigimos a nuestros proveedores de servicios que procesen sus datos personales únicamente de acuerdo con nuestras instrucciones y para los fines específicos mencionados anteriormente, que accedan a la cantidad de datos mínima que necesiten para ofrecer un servicio específico y que protejan la seguridad de sus datos personales.
Otros terceros
Philips también podrá trabajar con terceros que procesen sus datos personales para sus propios fines. Si Philips comparte datos personales con terceros que utilicen sus datos personales para sus propios fines, se asegurará de informarle al respecto o de obtener su consentimiento de acuerdo con las leyes aplicables antes de compartir sus datos personales. En ese caso, deberá leer atentamente sus avisos de privacidad, ya que en ellos se le informará sobre sus prácticas en materia de privacidad, inclusive qué tipo de datos personales recopilarán y cómo los utilizarán, procesarán y protegerán.
Philips podría vender en algún momento algún negocio o parte de algún negocio a otra empresa. Dicha transferencia de propiedad podría incluir la transferencia de sus datos personales directamente relacionados con ese negocio a la empresa compradora. Philips podrá asignar libremente todos nuestros derechos y obligaciones en virtud de nuestro Aviso de privacidad a cualquiera de nuestras filiales, en relación con una fusión, adquisición, reestructuración o venta de activos, o por aplicación de la ley o de cualquier otra forma, y podremos transferir sus datos personales a cualquiera de nuestras filiales, entidades sucesoras o nuevos propietarios.
Tenga en cuenta que, cuando inicia sesión usando su cuenta de red social de Facebook a través de Android, está dando permiso a Facebook para recopilar la siguiente información a través del SDK de Facebook:
Es posible que Facebook también recopile datos de análisis de su uso del SDK, información sobre el nombre de la aplicación que está usando, la fecha en la que autorizó el inicio de sesión y el uso de cualquier URL asociada con su inicio de sesión. Puede consultar más información sobre cómo Facebook utiliza su información en la Política de datos de Facebook. Tenga en cuenta que la funcionalidad de inicio de sesión a través de Facebook es completamente opcional. Siempre podrá iniciar sesión a través de su cuenta MyPhilips.
Transferencia transfronteriza
Sus datos personales podrán almacenarse y procesarse en cualquier país en el que tengamos instalaciones o en el que contratemos a proveedores de servicios y, al utilizar los Servicios, reconoce la transferencia (si la hubiera) de información a otros países que no sean su país de residencia y en los que podría haber unas normas de protección de datos diferentes a las de su país. En determinadas circunstancias, los tribunales, los organismos encargados del cumplimiento de las leyes, las agencias reguladoras o las fuerzas de seguridad de esos otros países podrían estar autorizados para acceder a sus datos personales.
Si reside en el EEE, sus datos personales podrán transferirse a nuestras filiales o proveedores de servicios ubicados en países no pertenecientes al EEE, pero que son reconocidos por la Comisión Europea como países que ofrecen un nivel adecuado de protección de datos, de acuerdo con los estándares del EEE (encontrará la lista completa de estos países aquí https://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm). Para las transferencias del EEE a países que la Comisión Europea no considere adecuados, como Estados Unidos, hemos establecido una serie de medidas como, por ejemplo, nuestras Normas corporativas vinculantes para datos de clientes, proveedores y socios comerciales o las cláusulas contractuales estándar adoptadas por la Comisión Europea para proteger sus datos personales. Podrá obtener una copia de estas medidas a través del enlace indicado anteriormente o poniéndose en contacto con nosotros aquí.
¿Durante cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Conservaremos sus datos personales durante todo el tiempo que resulte necesario o se permita a tenor de los fines para los que se hayan recopilado tales datos. Los criterios que usamos para determinar los periodos de conservación incluyen: (i) el periodo de tiempo que utilice la Aplicación y los Servicios; (ii) si existe una obligación legal a la que estemos sujetos; o (iii) si resulta aconsejable conservar los datos a tenor de nuestra posición legal (p. ej., en relación con leyes de prescripción aplicables, litigios o investigaciones reglamentarias).
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Sus opciones y derechos Si desea enviar una solicitud para acceder, rectificar, borrar, limitar u oponerse al procesamiento de los datos personales que nos haya proporcionado anteriormente, o si desea enviar una solicitud para recibir una copia electrónica de sus datos personales para transmitirlos a otra empresa (en la medida en que la legislación aplicable le haya otorgado este derecho a la portabilidad de los datos), podrá ponerse en contacto con nosotros aquí. Atenderemos su solicitud conforme a la legislación aplicable. En su solicitud, indique claramente los datos personales a los que desearía acceder, los que desearía rectificar, borrar o limitar, o aquellos a cuyo procesamiento desearía oponerse. Para garantizar su protección, es posible que solo atendamos las solicitudes relativas a los datos personales asociados a su cuenta, su dirección de correo electrónico u otra información sobre su cuenta que utilice para enviarnos su solicitud, y podríamos necesitar verificar su identidad antes de atender su solicitud. Intentaremos atender su solicitud lo antes posible. En aquellos casos en los que nos basemos en su consentimiento para recopilar o procesar sus datos personales, podrá retirar su consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la legitimidad del procesamiento basado en su consentimiento que haya tenido lugar antes de que retirara dicho consentimiento. Cuando nos respaldamos en la ejecución de un contrato para procesar sus datos personales con los fines de nuestros Servicios, es posible que no podamos prestarle dichos Servicios si no recibimos su información. Tenga en cuenta que si hace uso de sus opciones y derechos (o de algunos de ellos), es posible que ya no pueda utilizar, en su totalidad o en parte, nuestros Servicios. Cuando procesamos sus datos personales en función de una obligación legal a la que estamos sujetos, lo que incluye cuando usted interactúa con nosotros para ejercer sus derechos, consideramos que el procesamiento es legítimo de acuerdo con el Artículo 6.1.(c) de la Normativa (UE) 2016/679.
Sus opciones y derechos
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En aquellos casos en los que nos basemos en su consentimiento para recopilar o procesar sus datos personales, podrá retirar su consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la legitimidad del procesamiento basado en su consentimiento que haya tenido lugar antes de que retirara dicho consentimiento. Cuando nos respaldamos en la ejecución de un contrato para procesar sus datos personales con los fines de nuestros Servicios, es posible que no podamos prestarle dichos Servicios si no recibimos su información.
Tenga en cuenta que si hace uso de sus opciones y derechos (o de algunos de ellos), es posible que ya no pueda utilizar, en su totalidad o en parte, nuestros Servicios.
Cuando procesamos sus datos personales en función de una obligación legal a la que estamos sujetos, lo que incluye cuando usted interactúa con nosotros para ejercer sus derechos, consideramos que el procesamiento es legítimo de acuerdo con el Artículo 6.1.(c) de la Normativa (UE) 2016/679.
Protegemos sus datos personales
Nos tomamos muy en serio nuestro deber de proteger los datos que encomienda a Philips frente a cualquier alteración, pérdida, uso indebido, revelación o acceso accidentales o no autorizados. Philips utiliza diversas tecnologías de seguridad, así como medidas técnicas y organizativas para ayudar a proteger sus datos. Para ello, implementamos, entre otras cosas, controles de acceso y utilizamos cortafuegos y protocolos seguros.
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Información especial para padres
La política de Philips establece que deberá cumplirse la ley cuando se requiera el permiso de los padres o tutores antes de recopilar, utilizar o revelar datos personales de menores. Nos comprometemos a proteger las necesidades de privacidad de los niños y recomendamos encarecidamente a los padres y tutores que asuman una función activa en las actividades e intereses en línea de sus hijos. Si un padre o tutor tiene conocimiento de que su hijo/a nos ha proporcionado sus datos personales sin su consentimiento, deberá ponerse en contacto con nosotros aquí. Si nos enteramos de que un menor nos ha proporcionado sus datos personales, borraremos dichos datos de nuestros archivos.
La política de Philips establece que deberá cumplirse la ley cuando se requiera el permiso de los padres o tutores antes de recopilar, utilizar o revelar datos personales de menores. Nos comprometemos a proteger las necesidades de privacidad de los niños y recomendamos encarecidamente a los padres y tutores que asuman una función activa en las actividades e intereses en línea de sus hijos.
Si un padre o tutor tiene conocimiento de que su hijo/a nos ha proporcionado sus datos personales sin su consentimiento, deberá ponerse en contacto con nosotros aquí. Si nos enteramos de que un menor nos ha proporcionado sus datos personales, borraremos dichos datos de nuestros archivos.
Cambios en este Aviso de privacidad
Nuestros Servicios podrían cambiar de vez en cuando sin previo aviso. Por este motivo, nos reservamos el derecho a modificar o actualizar este Aviso de privacidad de forma ocasional. Cuando actualicemos este Aviso de privacidad, también actualizaremos la fecha que figura en la parte superior del mismo. Le recomendamos que consulte con regularidad la última versión de este Aviso de privacidad. El nuevo Aviso de privacidad entrará en vigor inmediatamente después de su publicación. Si no está de acuerdo con el aviso modificado, deberá cambiar sus preferencias o plantearse dejar de utilizar nuestros Servicios. Al seguir accediendo a nuestros Servicios o continuar utilizándolos después de que dichos cambios hayan entrado en vigor, reconoce que se le ha informado al respecto y que acepta el Aviso de privacidad modificado.
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Contacto Para fines del artículo 27 de la Normativa (UE) 2016/679, Philips International B.V. (High Tech Campus 5, Eindhoven, 5656 AE, the Netherlands) actúa como nuestro Representante en la Unión Europea. Si tiene alguna duda sobre este Aviso de privacidad o sobre el modo en que Philips utiliza sus datos personales, póngase en contacto con nosotros (incluido el responsable o representante de protección de datos) aquí. También tendrá derecho a presentar una queja ante un órgano supervisor competente de su país o región.
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