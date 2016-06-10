Proveedores de servicios Trabajamos con otros proveedores de servicios que nos ayudan a gestionar, ofrecer, mejorar, entender, personalizar, respaldar y comercializar nuestros Servicios. Podremos compartir sus datos personales con los siguientes proveedores de servicios: Proveedores de TI y computación en la nube Estos proveedores de servicios ofrecen los servicios de hardware, software, redes, almacenamiento y transaccionales necesarios o la tecnología relacionada que se requiere para ejecutar la aplicación u ofrecer los Servicios. Proveedores de servicios de Analytics Estos proveedores de servicios ofrecen los servicios de hardware, software, redes y almacenamiento o la tecnología relacionada que se requiere para ejecutar el análisis de datos de la aplicación. Philips exige a sus proveedores de servicios ofrecer un nivel adecuado de protección de sus datos personales similar al nivel que nosotros ofrecemos. Exigimos a nuestros proveedores de servicios que procesen sus datos personales únicamente de acuerdo con nuestras instrucciones y para los fines específicos mencionados anteriormente, que accedan a la cantidad de datos mínima que necesiten para ofrecer un servicio específico y que protejan la seguridad de sus datos personales. Otros terceros Philips también podrá trabajar con terceros que procesen sus datos personales para sus propios fines. Si Philips comparte datos personales con terceros que utilicen sus datos personales para sus propios fines, se asegurará de informarle al respecto o de obtener su consentimiento de acuerdo con las leyes aplicables antes de compartir sus datos personales. En ese caso, deberá leer atentamente sus avisos de privacidad, ya que en ellos se le informará sobre sus prácticas en materia de privacidad, inclusive qué tipo de datos personales recopilarán y cómo los utilizarán, procesarán y protegerán. Philips podría vender en algún momento algún negocio o parte de algún negocio a otra empresa. Dicha transferencia de propiedad podría incluir la transferencia de sus datos personales directamente relacionados con ese negocio a la empresa compradora. Philips podrá asignar libremente todos nuestros derechos y obligaciones en virtud de nuestro Aviso de privacidad a cualquiera de nuestras filiales, en relación con una fusión, adquisición, reestructuración o venta de activos, o por aplicación de la ley o de cualquier otra forma, y podremos transferir sus datos personales a cualquiera de nuestras filiales, entidades sucesoras o nuevos propietarios. Tenga en cuenta que, cuando inicia sesión usando su cuenta de red social de Facebook a través de Android, está dando permiso a Facebook para recopilar la siguiente información a través del SDK de Facebook: Eventos de la aplicación: esto abarca eventos genéricos de la aplicación (p. ej., instalación y ejecución de la aplicación) y otra información estándar para las métricas de producto (p. ej., carga y rendimiento del SDK). Configuración de datos: después de que el usuario haya iniciado sesión, el SDK hará peticiones periódicas en segundo plano para gestionar el funcionamiento del token de acceso de manera automática. Información de error: el SDK captura información de error, incluso durante su inicialización, lo que puede incluir la identificación del usuario que haya iniciado sesión en Facebook. Datos a corto plazo: el SDK mide la actividad de usuario con fines de control de fraude y abuso. Estos datos solo son almacenados por un breve periodo de tiempo para quienes no hayan iniciado sesión en Facebook. Es posible que Facebook también recopile datos de análisis de su uso del SDK, información sobre el nombre de la aplicación que está usando, la fecha en la que autorizó el inicio de sesión y el uso de cualquier URL asociada con su inicio de sesión. Puede consultar más información sobre cómo Facebook utiliza su información en la Política de datos de Facebook. Tenga en cuenta que la funcionalidad de inicio de sesión a través de Facebook es completamente opcional. Siempre podrá iniciar sesión a través de su cuenta MyPhilips. Transferencia transfronteriza Sus datos personales podrán almacenarse y procesarse en cualquier país en el que tengamos instalaciones o en el que contratemos a proveedores de servicios y, al utilizar los Servicios, reconoce la transferencia (si la hubiera) de información a otros países que no sean su país de residencia y en los que podría haber unas normas de protección de datos diferentes a las de su país. En determinadas circunstancias, los tribunales, los organismos encargados del cumplimiento de las leyes, las agencias reguladoras o las fuerzas de seguridad de esos otros países podrían estar autorizados para acceder a sus datos personales. Si reside en el EEE, sus datos personales podrán transferirse a nuestras filiales o proveedores de servicios ubicados en países no pertenecientes al EEE, pero que son reconocidos por la Comisión Europea como países que ofrecen un nivel adecuado de protección de datos, de acuerdo con los estándares del EEE (encontrará la lista completa de estos países aquí https://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm). Para las transferencias del EEE a países que la Comisión Europea no considere adecuados, como Estados Unidos, hemos establecido una serie de medidas como, por ejemplo, nuestras Normas corporativas vinculantes para datos de clientes, proveedores y socios comerciales o las cláusulas contractuales estándar adoptadas por la Comisión Europea para proteger sus datos personales. Podrá obtener una copia de estas medidas a través del enlace indicado anteriormente o poniéndose en contacto con nosotros aquí. ¿Durante cuánto tiempo conservaremos sus datos ? Conservaremos sus datos personales durante todo el tiempo que resulte necesario o se permita a tenor de los fines para los que se hayan recopilado tales datos. Los criterios que usamos para determinar los periodos de conservación incluyen: (i) el periodo de tiempo que utilice la Aplicación y los Servicios; (ii) si existe una obligación legal a la que estemos sujetos; o (iii) si resulta aconsejable conservar los datos a tenor de nuestra posición legal (p. ej., en relación con leyes de prescripción aplicables, litigios o investigaciones reglamentarias).

We will retain your personal data for as long as needed or permitted in light of the purpose(s) for which the data is collected. The criteria we use to determine our retention periods include: (i) the length of time you use the App and Services; (ii) whether there is a legal obligation to which we are subject; or (iii) whether retention is advisable in light of our legal position (such as in regard to applicable statutes of limitations, litigation or regulatory investigations)Data about your interactions and usage of the Philips digital channels such as social media, websites, emails, apps and connected product. This data may include: IP address, cookies, device information, communications you click on or tap, location details, websites you visit. IT Providers These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided. Cloud Providers These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europe, US, Latin-American, Tokyo or Sydney and China. Grooming App service Providers These providers deliver specific services for Grooming App such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching). Payment These providers handle financial data in relation to in-app purchases. IT Providers These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided. Cloud Providers These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europe, US, Latin-American, Tokyo or Sydney and China. Grooming App service Providers These providers deliver specific services for Grooming App such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching). Payment These providers handle financial data in relation to in-app purchases. IT Providers These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided. Cloud Providers These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europe, US, Latin-American, Tokyo or Sydney and China. Grooming App service Providers These providers deliver specific services for Grooming App such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching). Payment These providers handle financial data in relation to in-app purchases. IT Providers These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided. Cloud Providers These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europe, US, Latin-American, Tokyo or Sydney and China. Grooming App service Providers These providers deliver specific services for Grooming App such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching). Payment These providers handle financial data in relation to in-app purchases. IT Providers These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided. Cloud Providers These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europe, US, Latin-American, Tokyo or Sydney and China. Grooming App service Providers These providers deliver specific services for Grooming App such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching). Payment These providers handle financial data in relation to in-app purchases. IT Providers These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided. Cloud Providers These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europe, US, Latin-American, Tokyo or Sydney and China. Grooming App service Providers These providers deliver specific services for Grooming App such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching). Payment These providers handle financial data in relation to in-app purchases. Grooming App service Providers These providers deliver specific services for Grooming App such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching). Grooming App service Providers These providers deliver specific services for Grooming App such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching). Más informaciónLeer menos