Integración profunda de herramientas de IA probadas en los sistemas de ultrasonido cardiovascular de Philips para mejorar los diagnósticos para más pacientes con enfermedades cardíacas
- jun 4, 2024
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En resumen
Entre las nuevas aplicaciones habilitadas por IA aprobadas por la FDA se incluye la primera herramienta automatizada del sector para la puntuación del movimiento segmentario de la pared del corazón, que permite identificar de forma rápida y objetiva trastornos como la enfermedad arterial coronaria y problemas cardiooncológicos en cuestión de segundos
Primera cuantificación 3D totalmente automatizada de los volúmenes de regurgitación mitral (RM)* diseñada para proporcionar un análisis reproducible y eficiente que ayuda a los médicos clínicos a tomar decisiones mejor informadas para los pacientes con enfermedad valvular cardíaca
Amsterdam, Países Bajos – Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA), líder mundial en tecnología sanitaria, ha anunciado su plataforma de ultrasonidos cardiovasculares de nueva generación con IA para ayudar a acelerar el análisis de ultrasonidos cardíacos con tecnología de IA probada y reducir la carga de los laboratorios de ecocardiografía. Integradas en los sistemas de ultrasonidos EPIQ CVx y Affiniti CVx de la compañía, las nuevas aplicaciones de IA aprobadas por la FDA 510(k) suponen un avance significativo en las soluciones de diagnóstico e imagen cardiovascular de Philips, ya que automatizan las mediciones y aceleran los flujos de trabajo para aumentar la productividad
La insuficiencia cardíaca es un problema de salud en rápido crecimiento que afecta a un estimado de 64 millones de personas en todo el mundo [1]. También está asociado con una alta mortalidad y una mala calidad de vida, y es una carga sustancial para los sistemas de salud a nivel mundial [2]. La ecografía cardiovascular es el método más habitual y menos invasivo de comprobar la estructura y el funcionamiento del corazón, y ha desempeñado un papel fundamental en el diagnóstico precoz de la enfermedad cardíaca.
Al incorporar el poder de la inteligencia artificial en nuestras soluciones de ecocardiografía, empoderamos a los médicos clínicos con capacidades de diagnóstico mejoradas, para en última instancia mejorar la atención al paciente y los resultados en el manejo de enfermedades coronarias y valvulares, al tiempo que se mejora la eficiencia general en la práctica cardíaca.
David Handler
"A medida que los casos clínicos se hacen más complejos y aumenta el volumen de pacientes, leemos cientos de exámenes ecocardiográficos diarios con miles de puntos de datos", dijo Roberto Lang, MD, Director del Laboratorio de Imágenes Cardíacas no Invasivas, Universidad de Chicago Medicine, EE. UU. "Con la integración de la IA en las soluciones de ecocardiografía, ahora podemos automatizar algunos de los pasos para apoyar la toma de decisiones de los médicos clínicos, lo que les permite detectar, diagnosticar y controlar diversas afecciones cardíacas con mayor confianza y eficiencia en cuestión de segundos."
Dr. Lang se unirá a otros médicos clínicos para compartir los resultados de un nuevo resumen científico que se presentará en la reunión anual de la American Society of Echocardiography (ASE2024) (14 – 16 de junio, Portland, EE. UU.), demostrando cómo los algoritmos de IA de primera clase, co-desarrollados con Philips, proporcionan una detección altamente precisa de anomalías en el movimiento de la pared regional (RWMA) en la ecocardiografía. RWMAs pueden ser un indicador independiente de eventos cardiovasculares adversos y muerte en pacientes con enfermedades cardiovasculares como infarto de miocardio (IM) y enfermedad cardíaca congénita. La evaluación automatizada basada en aprendizaje automático de RWMA tiene el potencial de mejorar la eficiencia de todos los lectores. "Una ventaja de los métodos de IA sobre el análisis visual convencional es que se puede realizar en segundos, proporcionando información rápida y precisa para ayudar a mejorar las lecturas de expertos al resaltar rápidamente áreas de preocupación para RWMA, mejorando la facilidad y eficiencia de la interpretación," agregó Lang.
"Al aprovechar el poder de la IA en nuestras soluciones de ecocardiografía, empoderamos a los médicos clínicos con capacidades de diagnóstico mejoradas, para mejorar en última instancia la atención al paciente y los resultados en el manejo de la enfermedad coronaria y valvular, al tiempo que mejoramos la eficiencia general en la práctica cardíaca", dijo David Handler, VP y Líder de Negocios para Ultrasonido Cardiovascular Global en Philips. “Para los pacientes, esto significa una interpretación de imágenes consistente que puede llevar a menos reexámenes, procedimientos intervencionistas más cortos y efectivos, y potencialmente tiempos de recuperación más rápidos.”
Integración de aplicaciones de IA probadas de Philips DiA Imaging Analysis
Entrenado en conjuntos de datos de pacientes anónimos de entornos clínicos reales, las características de IA integradas en los sistemas de ultrasonido cardiovascular de Philips ayudan a mejorar la calidad y reproducibilidad de la imagen cardíaca y a mejorar la eficiencia del operador y del departamento. Estas incluyen soluciones de software con aprobación de la FDA y marcado CE de DiA Imaging Analysis, una empresa de Philips. Juntas, estas funciones de IA automatizan el modo en que los usuarios interpretan las imágenes ecográficas, de modo que los médicos clínicos con distintos niveles de experiencia en ecografía pueden analizar automáticamente las imágenes con mayor rapidez, eficacia y precisión en tiempo real.
Además de integrar estas últimas características avanzadas de IA en los sistemas de ultrasonido cardiovascular de la empresa, el nuevo mini transductor de ultrasonido X11 4t de Philips, introducido a principios de este año, es totalmente compatible con los sistemas EPIQ CVx y Affiniti CVx. El transductor innovador permite a los cardiólogos intervencionistas brindar una atención mejorada a una gama más amplia de pacientes, incluidos pacientes pediátricos de tan sólo 5 kg de peso.
A través de innovaciones revolucionarias y colaboraciones con líderes tecnológicos, incluyendo NVIDIA**, Philips continúa integrando rápidamente la IA en su cartera de ultrasonidos cardiovasculares para ayudar a mejorar la eficiencia y la productividad, y mitigar la escasez de personal, mientras ofrece atención cardiológica de alta calidad a un número creciente de pacientes. Estas soluciones de terceros complementan las soluciones propietarias de Philips habilitadas por IA, integrando IA para mejorar la confianza en el diagnóstico y la toma de decisiones.
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*El rendimiento clínico y la seguridad no han sido establecidos para algunas características que tienen una solicitud de 510(k) pendiente. No disponible para la venta en los EE. UU.
**NVIDIA MONAI para IA de imágenes médicas y NVIDIA Holoscan para crear dispositivos médicos definidos por software.