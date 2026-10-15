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Asistencia de Philips

¿Cómo dejar de usar chupetes de Philips Avent?

Cuando el niño comience a caminar, puede que solo necesite el chupete en algunos momentos del día. Descubra cómo y cuando dejar de utilizar el chupete Philips Avent.

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: SCF087/04, SCF087/11, SCF087/13. Haga clic aquí para mostrar más números de productos  ›

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