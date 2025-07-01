Asistencia de Philips
¿Cuánto tiempo debe durar la batería de mi cepillo dental Sonicare?
La duración de la batería del cepillo dental Sonicare depende de la frecuencia y duración del cepillo. Tomando como referencia una sesión de cepillado de dos minutos de duración realizada dos veces al día, la batería durará al menos dos o tres semanas con una carga completa. Si tiene problemas con la batería del cepillo dental, haga clic en este enlace para iniciar un cambio en garantía.
La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: PC0815/01 , PC0810/02 , PC0810/01 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos ›