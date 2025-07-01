Asistencia de Philips ¿Cuánto tiempo debe durar la batería de mi cepillo dental Sonicare?

La duración de la batería del cepillo dental Sonicare depende de la frecuencia y duración del cepillo. Tomando como referencia una sesión de cepillado de dos minutos de duración realizada dos veces al día, la batería durará al menos dos o tres semanas con una carga completa. Si tiene problemas con la batería del cepillo dental, haga clic en este enlace para iniciar un cambio en garantía.