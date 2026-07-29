¿Qué tipo de alimentos puedo preparar en la Airfryer?

Con la Philips Airfryer puede freír, asar, hornear, tostar, y mucho más. Para mayor comodidad, puede cocinar alimentos congelados y recalentar alimentos ya preparados. Consulte la siguiente información para saber más:



Platos de carne y pescado: El pollo, la ternera, el pescado y la mayoría de platos que se suelen freír, asar o tostar tienen un sabor delicioso al prepararlos con la Philips Airfryer. Los alimentos empanados también se pueden preparar en la Philips Airfryer añadiendo un poco de aceite al empanado casero.



Verduras: También puede preparar en la Philips Airfryer todas aquellas verduras que se puedan cocinar a la parrilla, como calabacines, mazorcas de maíz o pimientos.



Congelados: Puede preparar aperitivos congelados en la Philips Airfryer sin necesidad de descongelarlos. No es necesario descongelar los alimentos antes de cocinarlos en el aparato. Los alimentos congelados requieren un tiempo de preparación ligeramente más largo, pero esto no influirá en el resultado final. El control de temperatura le permite seleccionar el mejor ajuste para cada ingrediente.



Pasteles: Puede preparar tartas, magdalenas, pan o pizza casera en la Philips Airfryer.



Nota:

Las cazuelas, como la lasaña, se pueden cocinar usando una fuente para hornear que quepa en la cesta de la Airfryer.

Las sobras, como los trozos de pizza o los bollos de pan del día anterior, se pueden recalentar perfectamente y volverán a quedar crujientes.