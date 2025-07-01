¿Qué cantidad de comida puedo preparar en mi Airfryer?

Su Philips Airfryer puede llenarse hasta la indicación "MAX" del recipiente. La cantidad que representa la indicación "MAX" varía en función del tipo de alimento que desee preparar y del tamaño de la Philips Airfryer. Consulte más información a continuación.
La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: NA331/00 , NA130/00 , NA231/00 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos ›
Cómo utilizar los preajustes en la Philips Airfryer
¿Por qué mi Philips Airfryer emite un pitido durante la cocción?
¿Debo retirar el tapón de goma del recipiente de mi Philips Airfryer?
¿Cómo puedo extraer la cesta de la Airfryer de Philips de la sartén?
Mi Philips Airfryer desprende un olor a plástico