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Asistencia de Philips

¿Qué cantidad de comida puedo preparar en mi Airfryer?

Su Philips Airfryer puede llenarse hasta la indicación "MAX" del recipiente. La cantidad que representa la indicación "MAX" varía en función del tipo de alimento que desee preparar y del tamaño de la Philips Airfryer. Consulte más información a continuación.

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: NA331/00 , NA130/00 , NA231/00 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos  ›

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