¿Qué cantidad de comida puedo preparar en mi Airfryer?

Utilice un molde o una fuente para horno que quepan en la cesta y la sartén de la Airfryer dejando espacio en los laterales para que el aire pueda circular.



No llene las bandejas ni los moldes para horno a más de la mitad, ya que la masa ascenderá durante el proceso de fritura con aire. Si coloca demasiada cantidad de masa en la bandeja o en el recipiente de cocción, esta, al subir, podría rozar la resistencia de la Airfryer, lo que podría provocar que se quemase la parte superior.





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