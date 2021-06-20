¿Por qué es necesario reiniciar el aparato tras sustituir un filtro?

El reinicio se realiza para activar el contador asociado a los filtros. Además, el aparato cuenta con la función HealthyAirProtect Alert que le indica cuándo es necesario limpiar (sólo el filtro 1) y sustituir el filtro. Si no reinicia el aparato tras la sustitución de un filtro, el aparato le indicará que debe sustituir el filtro mucho antes de que éste alcance su ciclo de vida real. Las funciones HealthyAirProtect Alert y HealthyAirProtect Lock garantizan que los filtros del aparato estén siempre en óptimas condiciones para que pueda respirar un aire saludable en todo momento.
La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: AC1213/40.
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