Ventajas de la silicona en comparación con el látex:
La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: SCF087/04 , SCF376/24 , SCF376/28 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos ›
¿Es seguro utilizar piezas de productos Philips Avent descoloridas?
¿Por qué las tetinas y chupetes de Avent están hechos de silicona en lugar de látex?
¿Durante cuánto tiempo se puede utilizar un chupete Philips Avent?
¿Cómo puedo extraer el agua de un chupete Philips Avent?
¿Son importantes las directrices de edad de Philips Avent?