¿Cuáles son las diferencias entre los accesorios?

El accesorio facial tiene un diseño pequeño y plano, así como un tamaño de ventana más pequeño para un tratamiento preciso por debajo de los pómulos. También cuenta con un filtro rojo integrado adicional para el tratamiento del rostro por debajo de los pómulos.

Nota: No utilices Lumea en el cuello ni en la cara de hombres. El vello de estas zonas tiene características diferentes.