La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: HX9903/01, HX9957/51, HX9361/69.
¿Puedo sincronizar la aplicación Sonicare con la aplicación Apple Health?
¿Puedo usar el cepillo dental Sonicare sin la aplicación?
¿Qué significan los símbolos del cepillo dental Sonicare?
¿Cuánto tiempo debe durar la batería de mi cepillo dental Sonicare?
¿Dónde puedo adquirir accesorios para mi cepillo dental Sonicare?
¿Puedo usar el cepillo Philips Sonicare en la ducha?
¿En qué países está disponible la aplicación Sonicare?
¿Qué indican los pilotos de estado de la batería del cepillo dental Sonicare?
¿Por qué necesita permisos la aplicación Sonicare?
¿Qué dispositivos son compatibles con la aplicación Sonicare/Sonicare for Kids?
¿Por qué hay un espacio entre el cabezal de cepillado y el mango?
¿Qué modos de cepillado incorpora mi cepillo dental Sonicare?
¿Cómo cambio la intensidad de mi cepillo dental Sonicare?
¿Qué cabezal de cepillado es el adecuado para mi cepillo dental Sonicare?
¿Cómo puedo activar o desactivar el sensor de presión de mi Sonicare?
¿Cómo debo cargar mi cepillo dental Sonicare?
¿Puedo usar el cargador Sonicare con otros cepillos dentales?
¿Cómo puedo registrar el cepillo dental Sonicare?
¿Cómo funciona el aviso de presión del sensor de mi cepillo dental Sonicare?
¿Puedo sustituir la batería de mi cepillo dental Sonicare?
¿Cómo funciona la guía de cepillado en la aplicación Sonicare?
¿Cómo puedo cepillarme los dientes con la aplicación Sonicare?
¿Cómo puedo utilizar el cepillo dental Sonicare con aparatos correctores?
¿Cómo conecto el cepillo dental a la aplicación Sonicare?
¿Cómo se limpia mi cepillo dental Philips Sonicare?