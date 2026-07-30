¿Dónde puedo adquirir accesorios para mi cepillo dental Sonicare?

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: HX6392/02 , HX9957/51 , HX9903/01 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos ›
¿Puedo utilizar el cargador Sonicare AirFloss para cargar el cepillo dental?
¿En qué países está disponible la aplicación Philips Sonicare For Kids?
¿Qué sucede con los datos de la aplicación Sonicare For Kids si cambio de dispositivo?
¿Puedo sustituir la batería de mi cepillo dental Sonicare?
¿Qué cabezal de cepillado es el adecuado para mi cepillo dental Sonicare?