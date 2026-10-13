La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: NT1650/15, NT1650/16, NT5650/16. Haga clic aquí para mostrar más números de productos ›
¿Qué significan los símbolos de mi recortador para nariz de Philips?
¿Cómo se utiliza el recortador para nariz Philips?
¿Puedo enjuagar la afeitadora Philips con agua?
¿Cómo cargo la afeitadora, el recortador o el cortapelos Philips?
¿Puedo viajar con mi producto de arreglo personal o belleza de Philips?
¿Dónde se encuentra el número de modelo o serie de mi afeitadora o cortapelos Philips?