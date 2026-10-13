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Asistencia de Philips

¿Cómo se utiliza el recortador para nariz Philips?

El recortador para nariz de Philips es un dispositivo multifuncional que recorta cómodamente el vello de la nariz, las orejas y las cejas. Eche un vistazo al vídeo que aparece a continuación para descubrir cómo puede utilizar el recortador. Para obtener instrucciones más detalladas sobre el uso del recortador para nariz, consulte las siguientes secciones.

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: NT1650/15, NT1650/16, NT5650/16. Haga clic aquí para mostrar más números de productos  ›

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