¿Cómo limpio y desinfecto el extractor de leche Philips Avent?

Limpie el extractor antes del primer uso y después de cada sesión de extracción; especialmente las piezas que entren en contacto con el pecho y la leche.
Consulte los métodos de limpieza y desinfección recomendados para su modelo de extractor a continuación.
Nota: No es necesario desinfectar las piezas que no entran en contacto con el pecho y la leche. Para los extractores eléctricos, puede limpiar la unidad del motor y el adaptador de corriente frotándolos con un paño suave y húmedo. Si el extractor de leche incluye tubos de silicona, manténgalos secos en todo momento para evitar que entre líquido en la unidad del motor.
Vea estos vídeos para conocer los pasos adecuados para limpiar su extractor de leche.
La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: SCF531/11 , SCF552/11 , SCF554/11 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos ›
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