Asistencia de Philips ¿Debo usar mi depiladora o afeitadora femenina Philips con la piel húmeda o seca?

Las depiladoras y afeitadoras femeninas de Philips se pueden utilizar sobre la piel seca o húmeda para eliminar el vello corporal, incluidas las piernas, los brazos, las axilas y la zona del bikini. A continuación encontrará las ventajas de cada método y algunos consejos de uso generales.

Nota: La depilación no es adecuada para las zonas íntimas (el exterior y el interior de los labios externos). Utilice únicamente un recortador o afeitadora en esta zona con el peine-guía colocado.



Antes de empezar Los aparatos impermeables proporcionan una experiencia cómoda dentro o fuera de la ducha. Estos productos son resistentes al agua, por lo que también se pueden utilizar y enjuagar con agua.

Es importante comprobar el cabezal del aparato, para asegurarse de que no está sucio, dañado ni desgastado. Un cabezal defectuoso reducirá el rendimiento del producto. Si está dañada, se deberá sustituir inmediatamente.

Utilice el aparato sobre la piel limpia. Le aconsejamos que exfolie la piel uno o dos días antes de depilarse o afeitarse. Al hacerlo, eliminará la piel muerta alrededor de los folículos pilosos, lo que facilitará la eliminación del vello y reducirá la posibilidad de aparición de vello subcutáneo.

Uso en seco Recomendamos que la mayoría de los productos se utilicen en seco, pues el vello húmedo tiende a pegarse más a la piel.

Además, si necesita un método cómodo de depilación o afeitado sobre la marcha, pruebe a utilizarlo sobre la piel seca. Asegúrese de que la piel está limpia y completamente seca antes de utilizar el aparato.

Uso en húmedo Si desea una sensación más cómoda y movimientos más suaves, puede utilizar el aparato sobre la piel mojada. Durante el uso en húmedo, enjuague el cabezal con frecuencia para eliminar el vello y lograr que siga deslizándose suavemente sobre la piel. Asegúrese de que la piel esté completamente húmeda con agua. Tenga en cuenta que el vello húmedo tiende a pegarse más a la piel, por lo que es posible que el rendimiento sea mejor sobre la piel seca. Seque la piel con cuidado después de utilizar el aparato. Consejos generales Recorte primero el vello más largo antes de afeitarse o depilarse para obtener un resultado óptimo.

Es importante asegurarse de que el cabezal depilador o de afeitado no está sucio, dañado ni desgastado. Si está dañada, se deberá sustituir inmediatamente.

Limpie la piel antes de comenzar la sesión.

Le aconsejamos que exfolie la piel uno o dos días antes de la depilación para eliminar la piel muerta alrededor de los folículos pilosos, lo que facilitará la eliminación del vello.

Intente evitar incidir demasiado sobre una zona concreta. No pase el aparato por la misma zona demasiadas veces.

Seque la piel con pequeños toques después de eliminar el vello en la bañera o la ducha. Esto produce menos irritación que al frotar.

Para cuidar la piel, aplique sobre ella una crema hidratante o loción de aloe vera (sin alcohol), que tiene propiedades calmantes.

Realice la sesión de depilación por la noche para que la piel se recupere durante la noche y tenga las piernas suaves al día siguiente.