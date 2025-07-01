¿Cómo puedo limpiar mi afeitadora femenina Philips?

Debe limpiar su afeitadora femenina Philips con regularidad para que funcione correctamente. El pelo o la suciedad pueden atascar el dispositivo y afectar a su rendimiento. Límpiela bien y retire los pelos y los restos por completo después de cada uso. Para proteger la lámina, coloque una tapa o un peine-guía al almacenarla.
Los utensilios de limpieza como cepillos, toallas, etc. o los productos químicos pueden causar un desgaste visual prematuro.
No golpee la cuchilla sobre una superficie dura como el fregadero para limpiarla o secarla. Esto podría dañar el dispositivo.
Siga las instrucciones de limpieza que se indican a continuación:
Consulte el vídeo que aparece a continuación para obtener más información sobre la limpieza y el mantenimiento de su afeitadora femenina.
La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: BRL128/10, BRL138/00, BRL130/00. Haga clic aquí para mostrar más números de productos ›
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