Puede utilizar la lámina de afeitado de su afeitadora femenina Philips para recortar y afeitar el vello corporal por debajo del cuello. Esto incluye, por ejemplo, las axilas, los brazos, las piernas o la zona del bikini (con un peine-guía).
Antes de empezar:
Consejo: Los principios que se muestran en los vídeos a continuación se aplican a todos los modelos de afeitadora femenina, incluso a aquellos que puedan diferir visualmente del mostrado.
La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: BRL128/10, BRL138/00, BRL130/00. Haga clic aquí para mostrar más números de productos ›
¿Cuál es la mejor forma de afeitarse con la afeitadora femenina Philips?
¿Debo usar mi depiladora o afeitadora femenina Philips con la piel húmeda o seca?
¿Puedo utilizar mi afeitadora femenina Philips en el baño o en la ducha?
¿Cómo puedo limpiar mi afeitadora femenina Philips?
¿Cómo puedo retirar y colocar el cabezal de afeitado de mi afeitadora femenina Philips?
¿Puedo viajar con mi producto de arreglo personal o belleza de Philips?
¿Cómo puedo colocar el peine-guía en el perfilador para la zona del bikini de Philips?
¿Cómo puedo cargar mi afeitadora femenina Philips?
¿Por qué no se suministra ningún adaptador con el producto?