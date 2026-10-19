¿Cómo debo limpiar la máquina de hacer pasta de Philips?

Los accesorios y todas las piezas desmontables de la máquina de hacer pasta se pueden limpiar con agua y detergente líquido. No utilice el lado abrasivo del estropajo ni detergentes fuertes (con ingredientes abrasivos o líquidos como gasolina o acetona), ya que podrían dañar las superficies.



Además, todas las piezas excepto el panel frontal de la serie 7000/Avance Collection se pueden lavar en el lavavajillas. Asegúrese de seleccionar un programa con una temperatura inferior a 60 °C (140 °F) y elimine los trozos más grandes de masa previamente.



Consejos:

Deje que los residuos de masa se sequen al aire antes de la limpieza, especialmente los discos.

Utilice la herramienta de limpieza proporcionada para sacar los residuos de masa del disco antes de limpiarlos bajo el grifo o en el lavavajillas.