Asistencia de Philips ¿Qué tetina Natural Response se adapta mejor a mi bebé?

Los recién nacidos tienden a seguir el mismo patrón con la lactancia materna que con el biberón. Le recomendamos que observe las señales del bebé para encontrar la mejor velocidad de flujo de la tetina.

Las tetinas Natural Response están diseñadas para responder a la forma en que el bebé bebe. Sin embargo, es posible que aún no sepa cómo bebe su bebé del biberón.

Recomendamos empezar por la tetina que viene con el biberón. Si no va bien después de varios intentos, cambie a un flujo diferente.

Utilice una tetina con una velocidad de flujo más alta si:

El bebé no recibe suficiente leche del biberón.

La duración de la toma es demasiado larga (por ejemplo, más de 30 minutos).

El bebé se duerme mientras bebe, se frustra o juega con la tetina en lugar de beber.

Utilice una tetina con una velocidad de flujo más baja si:

El bebé se bebe la leche muy rápido.

Se le sale la leche de la boca durante la toma.

Deje que la forma de beber de su bebé le guíe, no su edad. Los bebés con un estilo más intenso suelen aplicar una succión y compresión fuertes mientras beben, lo que da lugar a un mayor flujo de leche. Por esto y para evitar que rebose, normalmente necesitan un flujo de tetina más bajo, como el número de tetina 1 o 2. Es probable que los bebés que beben más lento y de forma constante prefieran un mayor flujo de leche (como el número de tetina 4 o 5/6) para garantizar un flujo de leche suficiente, independientemente de la edad del bebé.

Si ha utilizado la tetina Philips Avent Natural anterior, el bebé necesitará una velocidad de flujo más alta con la tetina Natural Response, ya que estará acostumbrado a que la leche fluya más rápido y con menos esfuerzo.

Velocidades de flujo de la tetina y configuraciones de biberón disponibles Las tetinas Philips Avent Natural Response están disponibles en velocidades de flujo de 1 a 5 en Estados Unidos y Canadá, y de 1 a 6 en otros países. Las tetinas con la velocidad de flujo más alta (6) son más adecuadas para líquidos más espesos o para bebés a los que les guste un flujo rápido.