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Asistencia de Philips

¿Cómo monto el biberón y la tetina Natural Response?

Monte el biberón Natural Response asegurándose de que la tetina pasa completamente a través de la rosca, como se muestra en la siguiente ilustración. Si no monta la tetina correctamente, se producirán fugas y derrames durante la toma.
 

Montaje de la tetina Natural Response

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: SCY903/11, SCY903/24, SCD838/13. Haga clic aquí para mostrar más números de productos  ›

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