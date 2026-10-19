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Asistencia de Philips

Cómo utilizar el sistema AirFree con el biberón Natural Response de Avent

Asegúrese de limpiar y desinfectar todas las piezas antes del uso.

  1. Introduzca la tetina a través de la rosca.
  2. Asegúrese de que la tetina se introduce por completo a través de la rosca.
  3. Coloque el sistema AirFree en el biberón.
  4. Enrosque el anillo para fijar la tapa.
  5. Coloque el tapón en la parte superior del biberón.
     

 

Sistema AirFree y biberón Natural Response

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: SCY903/24, SCD838/03, SCD837/02. Haga clic aquí para mostrar más números de productos  ›

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