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Asistencia de Philips

¿Puedo utilizar cualquier adaptador de conexión USB para cargar mi Philips OneBlade?

No, solo deben utilizarse adaptadores USB que cumplan determinadas especificaciones para conectar Philips OneBlade a la toma de alimentación o a la toma de corriente. El uso del tipo de adaptador incorrecto puede dañar el dispositivo.

Consulte la siguiente información para saber más.

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: QP1924/50 , QP6542/10 , QP1424/10 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos  ›

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