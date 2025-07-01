Asistencia de Philips ¿Cómo restauro la racha de cepillado en la aplicación Sonicare For Kids?

En algunas situaciones, es posible recuperar una racha de cepillado en la aplicación Sonicare For Kids.

Seleccione el perfil del niño en la aplicación. Seleccione el botón de calendario en el lado izquierdo de la pantalla. Seleccione la opción "Mi calendario". Haga clic en el sol o la luna en función de lo que falte para que aparezca una marca de verificación verde junto al día. Debería ver un icono amarillo donde estaba la "X" roja. Vaya al panel de control para padres. Haga clic donde haya semicírculos amarillos. Estos representan las sesiones de la mañana y la tarde faltantes. Seleccione la marca de verificación verde. Así, recibirá créditos por sesiones anteriores perdidas y se restaurarán las rachas de cepillado.

Si sigue teniendo problemas con la aplicación Sonicare For Kids, contáctenos directamente a través de Contactar con atención al cliente de Philips | Philips.









