¿Cómo restauro la racha de cepillado en la aplicación Sonicare For Kids?

En algunas situaciones, es posible recuperar una racha de cepillado en la aplicación Sonicare For Kids.
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La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: HX6392/02, HX6321/02.
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