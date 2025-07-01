¿Cuándo debo comprar un extractor de leche?

Le recomendamos que espere a que se acerque la fecha de parto para comprar un extractor, preferiblemente después de dar a luz, cuando inicie la lactancia materna.
Su cuerpo experimentará muchos cambios durante el proceso del embarazo y el parto, y cada bebé tiene diferentes hábitos de alimentación, por lo que resulta mucho más fácil familiarizarse con sus necesidades de extracción y elegir el modelo adecuado cuando nazca.
Le recomendamos que comience a explorar y conocer cuanto antes los diferentes tipos de extractores que ofrece Philips Avent, visite philips.com > Cuidado de la madre y del bebé > Extractores de leche y cuidado.
La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: SCF439/01 , SCF554/11 , SCF552/11 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos ›
¿Puedo recortar los tubos para ajustar la longitud?
¿Cómo puedo evitar que la leche se derrame del extractor de leche manos libres Philips Avent?
¿Cómo debo calentar la leche materna?
¿Puedo extraer leche mientras el extractor de leche manos libres está enchufado a una fuente de alimentación?
¿Puedo extraer leche por un lado y dar el pecho por el otro?