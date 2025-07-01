Asistencia de Philips ¿Cuándo debo comprar un extractor de leche?

Le recomendamos que espere a que se acerque la fecha de parto para comprar un extractor, preferiblemente después de dar a luz, cuando inicie la lactancia materna.

Su cuerpo experimentará muchos cambios durante el proceso del embarazo y el parto, y cada bebé tiene diferentes hábitos de alimentación, por lo que resulta mucho más fácil familiarizarse con sus necesidades de extracción y elegir el modelo adecuado cuando nazca.

Le recomendamos que comience a explorar y conocer cuanto antes los diferentes tipos de extractores que ofrece Philips Avent, visite philips.com > Cuidado de la madre y del bebé > Extractores de leche y cuidado.