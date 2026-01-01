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Descontinuado

28HFL4014 Professional TV

28HFL4014/12

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Hágase notar. Marque la interfaz de usuario del televisor con su logotipo

Su televisor profesional Philips ofrece una interfaz de usuario (IU) clara y fácil de explorar, que puede personalizar con su propia marca. Agregue fácilmente su logotipo y colores a la barra de búsqueda para aumentar la visibilidad de su marca.

Compatible con MyChoice. Solución integrada de pago para visualizar

Ofrezca contenido de pago para visualizar en cualquier situación, desde un modelo completo de pago para acceder a todos los canales hasta contenido de primera calidad seleccionado. MyChoice es una solución integrada que permite a los espectadores acceder a los canales de pago para visualizar a través de un código o una tarjeta.

IPTV. Proporcione canales a través de IP. Instale su propia interfaz de usuario

Proporcione canales a través de IP. Instale su propia interfaz de usuario (UI), que se puede almacenar en un servidor central y enviar al televisor a través de IP. Una vez que la interfaz de usuario está en el televisor, también se puede almacenar localmente. Disfrutará de la flexibilidad y la instalación rápida, ya sea personalizando sus televisores con sistema Pro de Philips o centralizando la administración del sistema.

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