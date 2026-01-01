IPTV. Proporcione canales a través de IP. Instale su propia interfaz de usuario

Proporcione canales a través de IP. Instale su propia interfaz de usuario (UI), que se puede almacenar en un servidor central y enviar al televisor a través de IP. Una vez que la interfaz de usuario está en el televisor, también se puede almacenar localmente. Disfrutará de la flexibilidad y la instalación rápida, ya sea personalizando sus televisores con sistema Pro de Philips o centralizando la administración del sistema.