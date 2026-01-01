Descontinuado
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Su televisor profesional Philips ofrece una interfaz de usuario (IU) clara y fácil de explorar, que puede personalizar con su propia marca. Agregue fácilmente su logotipo y colores a la barra de búsqueda para aumentar la visibilidad de su marca.
Ofrezca contenido de pago para visualizar en cualquier situación, desde un modelo completo de pago para acceder a todos los canales hasta contenido de primera calidad seleccionado. MyChoice es una solución integrada que permite a los espectadores acceder a los canales de pago para visualizar a través de un código o una tarjeta.
Proporcione canales a través de IP. Instale su propia interfaz de usuario (UI), que se puede almacenar en un servidor central y enviar al televisor a través de IP. Una vez que la interfaz de usuario está en el televisor, también se puede almacenar localmente. Disfrutará de la flexibilidad y la instalación rápida, ya sea personalizando sus televisores con sistema Pro de Philips o centralizando la administración del sistema.