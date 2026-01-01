Descontinuado
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Gracias a que el sistema operativo Android está integrado en la pantalla, puede trabajar con el sistema operativo más desarrollado del planeta y guardar su propia aplicación directamente en la pantalla, o bien elija de entre la gran biblioteca de aplicaciones Android y reproduzca contenido desde allí. Con el programador integrado, puede organizar las aplicaciones y el contenido en franjas horarias según el cliente y la hora del día, y con la función de orientación automática, mostrar el contenido en formato vertical u horizontal es tan sencillo como girar la pantalla.
Integre una PC de potencia completa o un módulo CRD50 con Android directamente en su pantalla profesional Philips. La ranura OPS contiene todas las conexiones que necesita para ejecutar su solución de ingreso en ranura, incluida una alimentación.
Ejecute la red de visualización a través de una conexión local (LAN). CMND & Control le permite realizar funciones esenciales, como controlar entradas y monitorear el estado de la pantalla. Ya sea que esté a cargo de uno o 100 televisores.