Descontinuado
HQ8/11
DualPrecision
2 cabezales
Sistema de doble cuchilla de la afeitadora Philips: la primera cuchilla levanta y la segunda corta, para conseguir un afeitado al ras y cómodo.
La afeitadora Philips tiene cabezales ultra finos con ranuras para afeitar los pelos largos y orificios para afeitar la barba más corta.
Los cabezales de afeitado de Philips se adaptan a la piel y facilitan un contacto suave y un afeitado más cómodo.
3.4
de 5
9
Opiniones
Juanmad
03/02/2011
España
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HQ8/40 cabezales de afeitado
Sí, recomiendo este producto
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Queconazo
22/11/2010
España
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HQ8/40 cabezales de afeitado
Sí, recomiendo este producto
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txema
08/10/2019
España
Buena afeitadora comprada en 2014,
buena afeitadora, sin necesidad de cable ya que dispone de bateria, muy cómoda de usar. la compre en 2014, funciona correctamente, proximamente cambiare el cabezal de corte y la bateria no me carga muy bien, empieza a durar poco,funcionamiento muy correcto
Contras
recambio de bateria no disponible
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HQ8/50 shaving heads
Sí, recomiendo este producto
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