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Permite que la piel de su bebé respire
Suave y transpirable gracias a sus grandes orificios de ventilación. 9 de cada 10 padres coinciden en que los chupetes ultra air de Philips Avent son cómodos para su bebé**. El alivio reconfortante siempre está al alcance, sin importar quién cuide al bebé. Ahora, con un 80 % de materiales de origen vegetal.*
Permite que la piel de su bebé respire
Sin BPA
Paquete de 1, 80 % de materiales de origen vegetal*
6 a 18 meses
Los orificios del escudo permiten que la piel de tu bebé respire y se mantenga más seca, para brindarle el máximo confort.
Nuestras tetinas anatómica están diseñadas con silicona suave para acompañar los movimientos musculares naturales de la boca, con el fin de reducir el riesgo de maloclusión. La tetina de cuello angosto está diseñada para reducir la presión entre la lengua y el paladar. Los chupetes Ultra Philips Avent están acreditados de manera independiente por la Oral Health Foundation. Fabricados con silicona 100% apta para alimentos, son más duraderos que las tetinas de caucho (látex) y están libres de BPA, BPS, ftalato, PVC e hidrocarburos aromáticos policíclicos.
Nuestras tetinas con textura de silicona están diseñadas para imitar la sensación del pecho de la madre. Cuando les preguntamos a las madres cómo les responden sus hijos, un promedio del 98% dijo que sus bebés aceptan los chupetes Ultra Philips Avent.
4.8
de 5
245
Opiniones
98%
ha recomendado este producto
08/11/2020
México
Me encantan
Me encantan y a mi bebé también son los mejores en todos sus productos
Ventajas
Si
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF544/10 Chupete Ultra Air
Date of Use 2020-05-07
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF544/10 Chupete Ultra Air
Date of Use 2020-05-07
23/10/2020
México
Los chupones de exelente calidad!!
Nos encantaron los chupones, mi bebé fueron los únicos que agarro y le encanta, nos gusta la variedad de colores y diseños que tienen y que se van adaptando según los meses
Ventajas
Favor
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF544/10 Chupete Ultra Air
Date of Use 2019-09-23
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF544/10 Chupete Ultra Air
Date of Use 2019-09-23
Emanx
29/07/2020
México
Exelente producto
Es un producto altamente recomendable ya que es perfecto para el bebe, lo use con mi otro bebe hace ocho años y ahora con mi bb de un mes, quede encantada con todos sus productos.
Ventajas
Exelente
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF544/10 Chupete Ultra Air
Date of Use 2019-06-29
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF544/10 Chupete Ultra Air
Date of Use 2019-06-29
Piezas de plástico duras, sin incluir la tetina de silicona (enfoque de balance de masa).
Basado en los resultados de una prueba realizada con consumidores estadounidenses en 2023 (n = 201).
En la prueba de consumidores de EE. UU. de 2023, se confirma una aceptación del 98 % de la tetina texturizada Philips Avent usada en nuestros chupetes ultra (n=201).
En comparación con los métodos de esterilización tradicionales (hervido) para chupetes.
Por razones de higiene, reemplaza los chupetes después de 4 semanas de uso