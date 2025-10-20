Nuevo
Muy suave para pieles sensibles
Cuidado premium para la piel sensible con protección flexible. 9 de cada 10 padres coinciden en que su bebé no presenta irritación en la piel después de comenzar a usar el chupete ultra soft**. El confort está siempre al alcance, sin importar quién cuide al bebé.
Para pieles sensibles
Sin BPA
Volumen
Entre 0 y 6 meses
La piel del bebé necesita atención adicional. La tecnología de protección suave sigue las curvas naturales del rostro de tu bebé, por lo que experimenta menos marcas en la piel y menos irritación**. Nuestro protector redondeado minimiza la presión en las mejillas para una mayor suavidad.
Nuestras tetinas anatómica están diseñadas con silicona suave para acompañar los movimientos musculares naturales de la boca, con el fin de reducir el riesgo de maloclusión. La tetina de cuello angosto está diseñada para reducir la presión entre la lengua y el paladar. Los chupetes Ultra Philips Avent están acreditados de manera independiente por la Oral Health Foundation. Fabricados con silicona 100% apta para alimentos, son más duraderos que las tetinas de caucho (látex) y están libres de BPA, BPS, ftalato, PVC e hidrocarburos aromáticos policíclicos.
Nuestras tetinas con textura de silicona están diseñadas para imitar la sensación del pecho de la madre. Cuando les preguntamos a las madres cómo les responden sus hijos, un promedio del 98% dijo que sus bebés aceptan los chupetes Ultra Philips Avent.
4.8
de 5
129
Opiniones
99%
ha recomendado este producto
Trunks
20/10/2025
España
Parte de la promoción
Relajación
Era reticente a empezar a utilizar chupete a una edad tan temprana pero es cierto que le ayuda a relajarse y ergonomicamente es muy bueno para que no interfiera en la formación del paladar. Recomendable
Ventajas
Materiales de fabricación
Contras
Que se acostumbre y no lo suelte
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Pacifier SCF091/41 ultra soft
Date of Use 2025-09-20
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Pacifier SCF091/41 ultra soft
Date of Use 2025-09-20
Jokerauditore
15/10/2025
España
Parte de la promoción
Chupete fantástico
Chupete super adaptable mi niña no cogía ningún tipo de chupe y fue de los únicos que cogió a la primera
Ventajas
La ergonomía del chupete
Contras
La tetilla cuando se limpia
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Pacifier SCF093/05 ultra soft
Date of Use 2024-09-15
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Pacifier SCF093/05 ultra soft
Date of Use 2024-09-15
Javirc
11/10/2025
España
Parte de la promoción
Lo que dice lo cumple
Este chupete ha sido uno de los que mejor nos ha funcionado. Es muy suave y flexible, no deja marcas en la carita de mi hijo. Además, le encanta y lo acepta fácilmente .A veces se le pega un poco el polvo o las pelusas por el material de silicona. En general, lo recomiendo mucho por la comodidad y calidad.
Ventajas
Súper cómodo para el bebé. Fácil de limpiar y esterilizar. Diseño bonito y ligero.
Contras
Se ensucia rápido si cae al suelo. Un poco caro comparado con otros chupetes
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Pacifier SCF093/05 ultra soft
Date of Use 2024-09-11
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Pacifier SCF093/05 ultra soft
Date of Use 2024-09-11
Chupetes ultra con funda esterilizadora, disponibles en tiendas físicas y en línea (piezas de plástico duras, sin incluir la tetina de silicona, enfoque de balance de masa).
El 87 % estuvo de acuerdo en que su bebé no experimentó irritación en la piel después de comenzar a utilizar ultra soft de Philips Avent (2023, n=201).
En la prueba de consumidores de EE. UU. de 2023, se confirma una aceptación del 98 % de la tetina texturizada Philips Avent usada en nuestros chupetes ultra (n=201).
Por razones de higiene, reemplace los chupetes después de 4 semanas de uso.