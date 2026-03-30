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Nuevo

Philips Avent Pacifierultra soft nocturno

SCF094/02

4.8

| (35) Opiniones | 97% ha recomendado este producto

Muy suave para pieles sensibles

Cuidado premium para la piel sensible con escudo flexible. 9 de cada 10 padres coinciden en que su bebé no presenta irritación en la piel después de comenzar a usar el chupete ultra soft**. El confort reconfortante siempre está al alcance, sin importar quién cuide al bebé. Ahora, con un 80 % de materiales de origen vegetal.*

Ver todos los beneficios

Es fácil de encontrar en la oscuridad

Muy suave para pieles sensibles

  • Escudo que brilla en la oscuridad

  • Sin BPA

  • paquete de 2, 80% de materiales de origen vegetal*

  • Entre 0 y 6 meses

El protector suave y flexible reduce la irritación*

El protector suave y flexible reduce la irritación*

La piel del bebé necesita atención adicional. La tecnología de protección suave sigue las curvas naturales del rostro de tu bebé, por lo que experimenta menos marcas en la piel y menos irritación**. Nuestro protector redondeado minimiza la presión en las mejillas para una mayor suavidad.

Tetina anatómica diseñada para un desarrollo bucal natural

Tetina anatómica diseñada para un desarrollo bucal natural

Nuestras tetinas anatómica están diseñadas con silicona suave para acompañar los movimientos musculares naturales de la boca, con el fin de reducir el riesgo de maloclusión. La tetina de cuello angosto está diseñada para reducir la presión entre la lengua y el paladar. Los chupetes Ultra Philips Avent están acreditados de manera independiente por la Oral Health Foundation. Fabricados con silicona 100% apta para alimentos, son más duraderos que las tetinas de caucho (látex) y están libres de BPA, BPS, ftalato, PVC e hidrocarburos aromáticos policíclicos.

A los bebés les encanta, con un 98 % de aceptación de las tetinas**

A los bebés les encanta, con un 98 % de aceptación de las tetinas**

Nuestras tetinas con textura de silicona están diseñadas para imitar la sensación del pecho de la madre. Cuando les preguntamos a las madres cómo les responden sus hijos, un promedio del 98% dijo que sus bebés aceptan los chupetes Ultra Philips Avent.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.8

de 5

35

Opiniones

97%

ha recomendado este producto

3
1

30/03/2026

España

España

Ultra suave y perfecto para noches tranquilas

La tetina es muy suave y hace que las noches sean más faciles. Me gusta mucho que brille en la oscuridad

Ventajas

Suavidad, brilla, pieles sensibles

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Pacifier SCF094/04 ultra soft nocturno

Date of Use 2026-02-28

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Pacifier SCF094/04 ultra soft nocturno

Date of Use 2026-02-28

18/03/2026

España

España

El producto es fantástico .

He elegido ma calificación mas alta, porque me parece un magnífico producto, la tetina de los chupetes es ultra suave, el tamaño es perfecto , tiene algo importante que es que se ilumina en la oscuridad, y eso es muy importante para las noches.

Ventajas

Se iluminan y ultra suavidad.

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Pacifier SCF094/04 ultra soft nocturno

Date of Use 2026-02-17

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Pacifier SCF094/04 ultra soft nocturno

Date of Use 2026-02-17

17/03/2026

España

España

Aceptado a la primera

A mi bebé le ofrecí chupetes de otras marcas y con otras características y no los aceptaba, pero con este ha sido realmente sorprendente, al verlo ya lo quería. Y además brilla en la oscuridad.

Ventajas

Sus características

Contras

Ninguno

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Pacifier SCF094/04 ultra soft nocturno

Date of Use 2025-02-17

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Pacifier SCF094/04 ultra soft nocturno

Date of Use 2025-02-17

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Avisos legales

  1. Piezas de plástico duras, sin incluir la tetina de silicona (enfoque de balance de masa).

  2. El 87 % estuvo de acuerdo en que su bebé no experimentó irritación en la piel después de comenzar a utilizar ultra soft de Philips Avent (2023, n=201)

  3. En la prueba de consumidores de EE. UU. de 2023, se confirma una aceptación del 98 % de la tetina texturizada Philips Avent usada en nuestros chupetes ultra (n=201).

  4. En comparación con los métodos de esterilización tradicionales (hervido) para chupetes

  5. Por razones de higiene, reemplaza los chupetes después de 4 semanas de uso