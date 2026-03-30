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Muy suave para pieles sensibles
Cuidado premium para la piel sensible con escudo flexible. 9 de cada 10 padres coinciden en que su bebé no presenta irritación en la piel después de comenzar a usar el chupete ultra soft**. El confort reconfortante siempre está al alcance, sin importar quién cuide al bebé. Ahora, con un 80 % de materiales de origen vegetal.*
Escudo que brilla en la oscuridad
Sin BPA
paquete de 2, 80% de materiales de origen vegetal*
Entre 0 y 6 meses
La piel del bebé necesita atención adicional. La tecnología de protección suave sigue las curvas naturales del rostro de tu bebé, por lo que experimenta menos marcas en la piel y menos irritación**. Nuestro protector redondeado minimiza la presión en las mejillas para una mayor suavidad.
Nuestras tetinas anatómica están diseñadas con silicona suave para acompañar los movimientos musculares naturales de la boca, con el fin de reducir el riesgo de maloclusión. La tetina de cuello angosto está diseñada para reducir la presión entre la lengua y el paladar. Los chupetes Ultra Philips Avent están acreditados de manera independiente por la Oral Health Foundation. Fabricados con silicona 100% apta para alimentos, son más duraderos que las tetinas de caucho (látex) y están libres de BPA, BPS, ftalato, PVC e hidrocarburos aromáticos policíclicos.
Nuestras tetinas con textura de silicona están diseñadas para imitar la sensación del pecho de la madre. Cuando les preguntamos a las madres cómo les responden sus hijos, un promedio del 98% dijo que sus bebés aceptan los chupetes Ultra Philips Avent.
4.8
de 5
35
Opiniones
97%
ha recomendado este producto
milopal
30/03/2026
España
Parte de la promoción
Ultra suave y perfecto para noches tranquilas
La tetina es muy suave y hace que las noches sean más faciles. Me gusta mucho que brille en la oscuridad
Ventajas
Suavidad, brilla, pieles sensibles
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Pacifier SCF094/04 ultra soft nocturno
Date of Use 2026-02-28
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Pacifier SCF094/04 ultra soft nocturno
Date of Use 2026-02-28
Dora25
18/03/2026
España
Parte de la promoción
El producto es fantástico .
He elegido ma calificación mas alta, porque me parece un magnífico producto, la tetina de los chupetes es ultra suave, el tamaño es perfecto , tiene algo importante que es que se ilumina en la oscuridad, y eso es muy importante para las noches.
Ventajas
Se iluminan y ultra suavidad.
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Pacifier SCF094/04 ultra soft nocturno
Date of Use 2026-02-17
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Pacifier SCF094/04 ultra soft nocturno
Date of Use 2026-02-17
Yufieh
17/03/2026
España
Parte de la promoción
Aceptado a la primera
A mi bebé le ofrecí chupetes de otras marcas y con otras características y no los aceptaba, pero con este ha sido realmente sorprendente, al verlo ya lo quería. Y además brilla en la oscuridad.
Ventajas
Sus características
Contras
Ninguno
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Pacifier SCF094/04 ultra soft nocturno
Date of Use 2025-02-17
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Pacifier SCF094/04 ultra soft nocturno
Date of Use 2025-02-17
Piezas de plástico duras, sin incluir la tetina de silicona (enfoque de balance de masa).
El 87 % estuvo de acuerdo en que su bebé no experimentó irritación en la piel después de comenzar a utilizar ultra soft de Philips Avent (2023, n=201)
En la prueba de consumidores de EE. UU. de 2023, se confirma una aceptación del 98 % de la tetina texturizada Philips Avent usada en nuestros chupetes ultra (n=201).
En comparación con los métodos de esterilización tradicionales (hervido) para chupetes
Por razones de higiene, reemplaza los chupetes después de 4 semanas de uso