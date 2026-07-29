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Asistencia de Philips

Los alimentos de mi Airfryer no están crujientes/como esperaba

Si observa que los alimentos o aperitivos preparados en la Philips Airfryer no están lo suficientemente crujientes, siga los pasos que se indican a continuación para aprender a solucionarlo.

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: NA331/00 , HD9240/34 , HD9621/96 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos  ›

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