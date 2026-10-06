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Asistencia de Philips

No sale café de mi cafetera espresso Philips

Si su cafetera espresso Philips no dispensa café, a continuación puede consultar las posibles causas y formas de resolver el problema.

Si detecta este problema la primera vez que utiliza la cafetera, tenga en cuenta que en ese caso es normal ver sólo unas gotas de café. Cuando haya preparado varias tazas más, obtendrá la cantidad de café esperada. 
 

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: EP2220/14, EP2330/10, EP3326/90. Haga clic aquí para mostrar más números de productos  ›

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