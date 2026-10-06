Hay café molido debajo del engranaje de mi cafetera espresso de Philips

Es normal que caiga un poco de café molido en el interior y debajo del sistema de preparación debido a su estrechez. Enjuague el sistema de preparación de su cafetera espresso de Philips y limpie el interior todas las semanas.
A continuación, encontrará los pasos a seguir para limpiarlo, así como un tutorial en vídeo:
- Apague la cafetera y espere hasta que se apague por completo y deje de hacer ruido (esto requiere unos 15-20 segundos).
- Abra la puerta de mantenimiento y extraiga el sistema de preparación pulsando el botón "PUSH", situado en el lado derecho, sujetándolo y tirando de él hacia usted.
- Enjuague bien el sistema de preparación con agua tibia y deje que se seque al aire antes de volver a colocarlo.
¿Estos pasos no resuelven el problema? Póngase en contacto con nosotros para obtener ayuda.