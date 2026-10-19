El café de mi cafetera espresso Philips está aguado

Es posible que al ajustar la configuración de molido a un molido más fino, se haya girado el ajuste en exceso accidentalmente y que haya dos piedras de molido que estén muy cerca una de la otra. Si el molido es demasiado fino, es posible que no absorba el agua.



La solución es modificar el ajuste de molido a uno más grueso. Para ello, gire el botón de ajuste del molinillo que se encuentra en el interior del recipiente para granos de café a un número superior o granos de café más grandes.

