No sale agua del depósito de mi cafetera espresso Philips
Es posible que el aire atrapado esté bloqueando el suministro de agua de la cafetera espresso Philips, y esta puede ser una de las razones por las que no se extrae agua del depósito de agua. Siga leyendo para encontrar todas las causas posibles y cómo resolver el problema.
Si el depósito de agua no está insertado completa o correctamente, la cafetera espresso no extraerá agua del depósito. • Si la cafetera espresso tiene el depósito de agua en la parte delantera: no olvide empujar totalmente el depósito de agua hasta la parte posterior para comprobar que está bien insertado. • Si la cafetera espresso tiene el depósito de agua en la parte superior: asegúrese de que en el área que hay debajo del depósito no hay suciedad, partículas o granos de café.
Si hay aire atrapado que está bloqueando el suministro de agua, puede seguir los pasos que se indican a continuación para resolver el problema: 1. Apague la cafetera 2. Vacíe el depósito de agua y retire el filtro AquaClean (o cualquier otro filtro de agua que use su cafetera) 3. Llene el depósito con agua y vuelva a introducirlo en su lugar 4. Vuelva a encender la cafetera. Cuando el aparato se caliente, seleccione agua caliente y dispense dos o tres tazas de agua caliente
Si utiliza un filtro de agua AquaClean, siga estos pasos adicionales para asegurarse de que el filtro está preparado e instalado correctamente para su uso: 1. Sacuda el filtro de agua AquaClean durante 5 segundos 2. Sostenga el filtro boca abajo en un recipiente con agua hasta que dejen de salir burbujas de aire 3. Vuelva a colocar el filtro en el depósito de agua y llénelo con agua 4. Reinicie el aparato apagándolo y encendiéndolo de nuevo 5. Seleccione el agua caliente y dispense dos o tres tazas de esta.
Nota: Sustituya el filtro AquaClean si lo ha utilizado durante más de tres meses. Si se ha utilizado durante más tiempo, podría estar obstruido.
Esta posibilidad solo se aplica a las cafeteras espresso Philips con un panarello o espumador de leche clásico. Para saber si la boquilla de agua caliente está obstruida, retire la parte exterior del panarello o espumador de leche clásico y compruebe hay cal (en ese caso, observará partículas blancas en la boquilla o alrededor de ella). Si es así y hay una acumulación de cal, puede utilizar una solución descalcificante para eliminarla.
Si las soluciones mencionadas anteriormente no resuelven el problema, póngase en contacto con nosotros.
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