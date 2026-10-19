No puedo introducir el sistema de preparación en mi cafetera espresso Philips

Para poder insertar el sistema de preparación, compruebe si el sistema de preparación está correctamente colocado en la posición neutral y si la cafetera está lista.

El sistema de preparación está en posición neutral cuando la flecha del cilindro amarillo que se encuentra en el lateral del sistema de preparación está alineada con la flecha negra y la "N". Además, el gancho amarillo del lateral debe estar en posición vertical (consulte la siguiente imagen para tener una referencia o vea el vídeo).



Siga las instrucciones que se indican a continuación para insertar el sistema de preparación en la cafetera:

1. Deje el sistema de preparación fuera y cierre la puerta de mantenimiento. Coloque en la cafetera el resto de piezas: la bandeja de goteo, el contenedor de los granos de café y el depósito de agua.

2. Pulse el botón de encendido para apagar la cafetera. Espere a que no se oiga ningún sonido (esto puede tardar entre 15 y 20 segundos).

3. Pulse el botón de encendido para encender de nuevo la cafetera. No realice ninguna acción hasta que la cafetera haya dejado de emitir sonidos. Si abre la puerta de mantenimiento o extrae la bandeja de goteo o el depósito de agua antes de que la cafetera esté lista para su uso, es posible que el engranaje de la cafetera esté en la posición incorrecta para insertar el sistema de preparación.

4. Ajuste el sistema de preparación en una posición neutral antes de introducirlo. Para colocar el sistema de preparación en la posición neutral, empuje la palanca hacia abajo hasta que esté en contacto con la base del sistema de preparación (consulte la imagen 1) y, a continuación, compruebe si el gancho amarillo está en la posición más alta. Si no lo está, empújelo hacia arriba (consulte la imagen 2).

5. Abra la puerta de mantenimiento y deslice el sistema de preparación dentro de la cafetera siguiendo las guías hasta que encaje en su sitio.

6. Cierre la puerta de mantenimiento, apague la cafetera y vuelva a encenderla.



Nota: Las instrucciones pueden variar en función del modelo concreto de cafetera espresso que tenga. Para obtener unas instrucciones paso a paso más precisas, consulte el manual de usuario.

