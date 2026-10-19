La alerta de sustitución del filtro permanece encendida

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: AC2889/40.
¿Cuántos purificadores de aire Philips se pueden conectar a un smartphone?
Redes Wi-Fi compatibles con el purificador de aire Philips conectado
¿Puedo desactivar la función Wi-Fi del humidificador y purificador de aire Philips?
¿Qué significan los indicadores o los códigos de error del purificador de aire Philips?
¿Qué filtros debo utilizar con mi purificador de aire Philips?
¿Cómo y cuándo se deben limpiar o sustituir los filtros y el sensor del purificador de aire?
¿Qué significan los pilotos del purificador de aire?
¿Qué es el indicador PM2.5 del purificador de aire Philips?
¿Cómo puedo descargar la aplicación para mi purificador de aire Philips?
¿Cuántos teléfonos se pueden conectar a mi purificador de aire Philips?
¿Cuál es la especificación CADR de mi purificador de aire Philips?
¿Debo reiniciar el purificador de aire o humidificador de Philips después de sustituir o limpiar un filtro?
¿Puedo limpiar los filtros/prefiltro del purificador?