ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Página de inicio de asistencia

Asistencia de Philips

No puedo configurar mis dispositivos y la aplicación Philips Avent Baby Monitor+

Si no puede configurar el vigilabebés conectado de Philips Avent y la aplicación Philips Avent Baby Monitor+, los siguientes consejos de resolución de problemas pueden ayudarle a encontrar una solución.

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: SCD973/37 , SCD921/26 .

Preguntas frecuentes

Comuníquese con Philips

Estamos encantados de ayudarlo

¿Busca algo más?

Descubra todas las opciones de asistencia de Philips

Página de inicio de asistencia