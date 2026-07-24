No puedo configurar mis dispositivos y la aplicación Philips Avent Baby Monitor+

Tenga en cuenta que, para el vigilabebés conectado Premium de Philips Avent (SCD971, SCD973), los datos de sueño se eliminarán durante el restablecimiento. Si desea ver los datos después del restablecimiento, realice capturas de pantalla de la aplicación antes.



­Para restablecer el dispositivo, siga los pasos que se indican a continuación:

En la unidad de padres, pulse simultáneamente el botón de modo y el botón del intercomunicador real durante unos 10 segundos. Cuando el mensaje en pantalla pida confirmación, toque "Continue" (Continuar). En la unidad del bebé, el botón de encendido/apagado se debe pulsar durante más de 10 segundos. El LED parpadea entre verde y naranja. El restablecimiento a los ajustes de fábrica se completa una vez que el LED se ilumina en verde fijo. Debe actualizar todos los ajustes, incluido el SSID (el nombre de la red) del router Wi-Fi conectado, la contraseña y los usuarios de la aplicación. Ya puede volver a emparejar el vigilabebés con la aplicación.