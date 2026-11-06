Aviso legal

3. Philips define la vida útil del producto en 10 años. La disponibilidad de la garantía Tube for Life varía según el país. Para obtener más detalles, comuníquese con su representante de ventas local de Philips.

2. En la práctica clínica, Precise Image puede reducir la dosis de TC según la tarea clínica, el tamaño del paciente y la anatomía estudiada. Las evaluaciones, realizadas con protocolos corporales de referencia y comparadas con retroproyección filtrada, mostraron reducción de ruido de imagen de hasta 85 % y mejora de detectabilidad de bajo contraste de hasta 60 %, con reducciones de dosis del 50 % al 80 %. La apariencia de imagen presentó un desplazamiento promedio de NPS de 6 % o menos. Datos en archivo.

3. Philips define la vida útil del producto en 10 años. La disponibilidad de la garantía Tube for Life varía según el país. Para obtener más detalles, comuníquese con su representante de ventas local de Philips.

La experiencia real de servicio puede variar según el tipo de contrato, la configuración del sistema, la ubicación geográfica y factores externos, como la disponibilidad de repuestos. Las garantías de rendimiento, incluido el tiempo de actividad, están sujetas a los términos y condiciones de los acuerdos de servicio individuales.

5. El campo de visión extendido (EFOV) de 85 cm está destinado exclusivamente a la preparación del tratamiento y a la planificación o simulación de la radioterapia. No puede utilizarse con fines diagnósticos. La desviación del contorno externo del material equivalente en agua del fantoma de sistema corporal, posicionado (parcialmente) fuera del campo de adquisición (FOV) con el borde del fantoma adyacente a la cubierta del túnel, deberá ser inferior a 1 mm según la distancia media de Hausdorff en comparación con el contorno externo real.

6. Comparado con Big Bore RT.

7. Opcional.