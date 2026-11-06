Aviso legal

* La disponibilidad de funcionalidades depende de la configuración y/o del mercado.

1. No disponible para la venta en todos los países.

2. En la práctica clínica, Precise Image puede reducir la dosis de TC según la tarea clínica, el tamaño del paciente y la anatomía estudiada. Las evaluaciones, realizadas con protocolos corporales de referencia y comparadas con retroproyección filtrada, mostraron reducción de ruido de imagen de hasta 85 % y mejora de detectabilidad de bajo contraste de hasta 60 %, con reducciones de dosis del 50 % al 80 %. La apariencia de imagen presentó un desplazamiento promedio de NPS de 6 % o menos. Datos en archivo.

3. La disponibilidad de la garantía Tube for Life varía según el país. Consulte con su representante local de Philips para obtener más información.

4. Basado en una encuesta de terceros realizada a 145 usuarios en ocho países. Informe cuantitativo 2020 Incisive CT. The MarketTech Group. Noviembre de 2020. Los resultados reales pueden variar en otros casos.

5. El campo de visión extendido (EFOV) de 70 cm está destinado exclusivamente a la preparación del tratamiento y a la planificación/simulación de radioterapia. No puede utilizarse con fines diagnósticos. La desviación en HU del material equivalente al agua de un fantoma del sistema, colocado (parcialmente) fuera del FOV de exploración con el borde del fantoma adyacente a la cubierta del gantry, debe encontrarse dentro de 15 ± 15 HU en comparación con el mismo objeto cuando se posiciona completamente dentro del FOV de exploración. La desviación del contorno externo del material equivalente al agua de un fantoma corporal del sistema, colocado (parcialmente) fuera del FOV de exploración con el borde del fantoma adyacente a la cubierta del gantry, debe encontrarse dentro de 1 mm en términos de distancia media de Hausdorff respecto del contorno externo verdadero.

6. Comparado con Big Bore RT.

7. Opcional.