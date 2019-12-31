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    Signage Solutions Pantalla de LED

    44BDL8139L/00

    Sin límites

    Llene su imaginación. Cree pantallas perfectas. Con una pared de pantalla LED profesional L-Line, las posibilidades son infinitas. El diseño sin bisel, el amplio ángulo de visión y el brillo impresionante garantizan imágenes imponentes de cualquier tamaño.

    Signage Solutions Pantalla de LED

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    Sin límites

    Pared de pantalla LED sin bisel.

    • 44"
    • LED de visualización directa

    Pantalla LED. Excelente calidad de la imagen. Uniformidad perfecta

    Cree paredes de video sin marco de cualquier forma, tamaño o resolución. El diseño modular de los gabinetes LED profesionales de Philips le permite adaptarse a cualquier espacio. Construya instalaciones inmersivas y de gran escala o monte patrones intrigantes y cautivadores. Cree fácilmente paredes de video que fluyen sin problemas alrededor de las puertas y otras aberturas.

    Cree paredes de video sin marco de cualquier forma o tamaño

    Simplemente conecte varios gabinetes de pantalla LED para crear la resolución que desee, ya sea 4K, 8K o incluso superior. En comparación con las pantallas LCD, las pantallas LED cuentan con mayores frecuencias de actualización que ofrecen imágenes más suaves. Sea cual sea la aplicación, le emocionará su persistencia con una calidad de imagen nítida.

    LED de cable dorado de alto rendimiento

    Las pantallas LED de Philips Professional utilizan LED de cable dorado de alto rendimiento, que ahorran energía y son rentables. La luz es más brillante y los LED duran más.

    Módulos LED de acceso frontal. Fácil mantenimiento y servicio

    Los componentes electrónicos internos son de fácil acceso para servicio o mantenimiento. Cada uno de los ocho módulos LED en un gabinete se puede quitar usando una herramienta JIG magnética dedicada, que levanta el módulo desde la parte frontal.

    Cubierta de cable posterior incorporada. Fácil manejo de cables

    La pantalla LED de Philips Professional cuenta con cubiertas para cables posteriores incorporadas para mantener la alimentación y los cables de datos ordenados. Los gabinetes de la pantalla también se pueden conectar en cadena margarita, tanto para la alimentación como para los datos. Lo que le permite minimizar el desorden y acelerar la instalación.

    Especificaciones técnicas

    • Imagen/pantalla

      Relación de aspecto
      1:2
      Uniformidad del brillo
      >=97 %
      Brillo después de la calibración
      800 nits
      Brillo antes de la calibración
      1000 nits
      Calibración (brillo/color)
      Soportado
      Rango de ajuste de temperatura del color
      4000~9500 K (por software)
      Temperatura del color predeterminada
      6500±500 K
      Relación de contraste (típica)
      >=3000:1
      Ángulo de visión (horizontal)
      140  grado
      Ángulo de visión (vertical)
      140  grado
      Mejora de la imagen
      • Realce de contraste dinámico
      • Pantalla con amplia gama de colores
      Ubicación
      Vertical
      Frecuencia de cuadros (Hz)
      50 y 60
      Frecuencia de actualización (Hz)
      1200~1920
      Uso
      24/7 h, interior

    • Comodidad

      Facilidad de instalación
      • Pasadores guía
      • Liviana
      • Mecanismo de bloqueo del gabinete
      Bucle de alimentación transversal
      En entornos de 230 V: 6 gabinetes o menos, en entornos de 110 V: 3 gabinetes o menos
      Bucle de control de señal transversal
      RJ45

    • Potencia eléctrica

      Consumo (típico)
      <=80  W
      Valor de BTU en m2
      1,637 BTU/m2
      Consumo de energía máximo del gabinete
      240  W
      Voltaje de entrada
      CA 200-240 V / CA 100-120 V (50 a 60 Hz)

    • Condiciones de funcionamiento

      Margen de temperaturas (funcionamiento)
      -20~45  °C
      Margen de temperaturas (almacenamiento)
      -20 ~ 50  °C
      Rango de humedad (funcionamiento) [RH]
      10~80 %
      Rango de humedad (almacenamiento) [RH]
      10~85 %

    • Carcasa

      Área del gabinete (m2)
      0.5
      Píxeles del gabinete (punto)
      32 768
      Resolución del gabinete (ancho x alto)
      128×256
      Tamaño del gabinete (mm)
      500x1000x86
      Conector de datos
      RJ45
      Conector de alimentación
      Entrada/salida (C14/C13)
      Cantidad de la tarjeta receptora
      1 piezas
      Especificaciones de la tarjeta receptora
      A5S/A5S Plus
      Marca de la tarjeta receptora
      Novastar
      Peso (kg)
      15.6 kg
      Gabinete diagonal (pulgadas)
      44
      Construcción del gabinete
      Aluminio + acero

    • Módulo

      Tipo de LED
      Cable de oro SMD 2121
      Constitución de píxeles
      1R1G1B
      Vida útil del LED (h)
      100,000
      Resolución del módulo (píxeles de ancho x alto)
      64x64
      Tamaño del módulo (ancho x alto x profundidad en mm)
      250*250*19,1
      Tamaño del píxel (mm)
      3.91 mm

    • Accesorios

      Pieza de conexión común
      3 piezas
      Cable LAN (RJ45, CAT-5)
      1 pcs (130 cm)
      QSG
      1 piezas
      Perno
      4 piezas (M10*70) (tornillo hexagonal interno)
      Cable de alimentación de bucle transversal
      1 piezas

    • Varios

      Garantía
      3 año
      Aprobaciones regulatorias
      • FCC SDOC, parte 15
      • Clase A de EMC
      • EN55032
      • EN55035
      • EN61000-3-2
      • EN61000-3-3
      • IEC/UL60950
      • IEC/UL62368
      • IEC62471
      • RoHS

    Badge-D2C

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