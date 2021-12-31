Con este potente TV Profesional Philips, la calidad de imagen vívida es solo el comienzo. Chromecast integrado y fácil acceso a Google Play Store le dan ventaja cuando se trata de atraer a los huéspedes.
Este producto reúne las condiciones para la reducción de IVA
Si usted cumple con los requisitos necesarios para acceder a una reducción de IVA en dispositivos médicos, puede exigirla para este producto. La cantidad de IVA se reducirá del precio que se muestra más arriba. Encuentre todos los detalles en su canasta de compras.
Actualizaciones de Android. Siempre la funcionalidad más reciente
Los televisores profesionales de Philips con Android son rápidos, versátiles y fáciles de explorar. Los televisores están optimizados para aplicaciones nativas de Android y también puede instalar aplicaciones web directamente en la pantalla. Las actualizaciones automáticas garantizan que las aplicaciones se mantengan actualizadas.
Chromecast integrado. Transmita contenido a la pantalla grande
Permita la transmisión inalámbrica sencilla de películas, presentaciones y más desde dispositivos inteligentes (teléfonos, laptops, tablets) en su televisor profesional para la asistencia médica de Philips con tecnología Android. Chromecast es asequible, no requiere hardware adicional y es seguro para uso profesional. Los usuarios simplemente tocan el ícono de Chromecast en su dispositivo inteligente para comenzar a transmitir contenido desde miles de aplicaciones habilitadas para transmisión; su dispositivo inteligente se convierte en el control remoto.
Google Play Store. Encuéntrelo. Mírelo. Reprodúzcalo o juéguelo
Con acceso con un solo toque a Google Play Store, es fácil agregar aplicaciones, juegos, música, películas y mucho más a su televisor profesional de Philips.
Hágase notar. Marque la interfaz de usuario del televisor con su logotipo
Su televisor profesional Philips ofrece una interfaz de usuario (IU) clara y fácil de explorar, que puede personalizar con su propia marca. Agregue fácilmente su logotipo y colores a la barra de búsqueda para aumentar la visibilidad de su marca.
Análisis a bordo. Obtenga estadísticas sobre lo que se está viendo
Desde cadenas hoteleras hasta bares deportivos, supervise el uso de cada TV Profesional Philips con Android en su flota. Descubra con qué frecuencia se ven canales específicos. Evalúe la efectividad de su publicidad. Obtenga la información que necesita para gestionar los costos de manera eficaz, con fácil acceso a los datos de tiempo de pantalla.
AppControl. Instale y administre aplicaciones de forma remota y segura
Controle completamente y de forma centralizada las aplicaciones instaladas en sus televisores profesionales de Philips. AppControl le permite instalar, eliminar y administrar aplicaciones en televisores seleccionadas o en toda su red. Esto le permite ofrecer experiencias personalizadas a sus clientes y huéspedes, sin importar cuántos televisores vaya a administrar.
CMND & Control. Operar, actualizar, mantener
Ejecute la red de visualización a través de una conexión local (LAN o RF). CMND & Control le permite realizar funciones esenciales, como controlar las entradas, actualizar el software y monitorear el estado de la pantalla. Ya sea que esté a cargo de un televisor o más.
CMND & Check-in. Personalice cada experiencia
Logre que los visitantes se sientan bienvenidos. CMND & Check-in le permiten usar información individual, como nombre e idioma hablado, para crear una experiencia personalizada. Ya sea que agregue toques especiales para los huéspedes del hotel, optimice el proceso de facturación u ofrezca paquetes de varios canales.
Especificaciones técnicas
Imagen/pantalla
Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas)
55
pulgadas
Tamaño diagonal de pantalla (métrico)
139
cm
Pantalla
LED 4K Ultra HD
Resolución de pantalla
3840 x 2160p
Brillo
350
cd/m²
Ángulo de visión
178º (H)/178º (V)
Resolución de pantalla compatible
Sintonizador
Otros: hasta 1920 x 1080p a 60 Hz
T2 HEVC: hasta 3840 x 2160 a 60 Hz
USB, LAN
HEVC: hasta 3840 x 2160 a 60 Hz
Otros: hasta 1920 x 1080p a 60 Hz
HDMI 1/2
Hasta 3840 x 2160p a 60 Hz
HDMI 3
Hasta 3840 x 2160p a 30 Hz
Sintonizador/recepción/transmisión
TV digital
DVB-T/T2/C
HEVC UHD (hasta 2160p60)
TV analógico
PAL
Reproducción de IP
Multidifusión
Monodifusión
Canales de la aplicación OTT
Android TV
OS
Android™ 7.0 (Nougat)
Tamaño de la memoria (flash)
16 GB*
Características
Facilidad de uso
Estilo de imagen
Estilo de sonido
Servicios digitales
8d EPG
Now&Next
MHEG
Teletexto
HbbTV
Subtítulos
Control local
Palanca de mando
Funciones de hotelería
Modo de hotel
Bloqueo de control de palanca de mando
Bloqueo del menú
Bloqueo del menú de instalación
Limitación de volumen
Modo de prisión
modo de alta seguridad
Bloqueo de subtítulos/TXT/MHEG/USB/EPG
Temporizador
Temporizador
Alarma del despertador
Activación en el canal
Sonidos para despertar
Activar el control
Canal
Característica
Formato de imagen
Volumen
Estilo de imagen
Control de potencia
Modo de inicio rápido
Encendido automático
WoLAN
WoWLAN
Aplicaciones
Google Play Store
Aplicaciones basadas en la nube
AppControl
Su marca
Pantalla de inicio personalizable
Aplicación de bienvenida personalizable
Nombre de ubicación (ID de GeoNames)
CMND & Create
Panel personalizado (HTML y APK)
Reloj
Reloj en modo de espera
Reloj en pantalla
Reloj externo opcional
Clonación y actualización del firmware
Clonación inicial instantánea
A través de USB/RF/IP
CMND & Control
Editor de canal sin conexión
Editor de configuración sin conexión
Administración remota a través de IP/RF
CMND & Create
Administración de grupos de televisión
Control
Control de Android TV nativo JEDI
API JSON para control de TV-JAPIT
Protocolo Serial Xpress
Servicios integrados
Pronóstico meteorológico de 5 días
DRM interactivo
VSecure
Transmisión fluida de PlayReady
Securemedia
Generación de ingresos
MyChoice
Idiomas
Control del idioma para invitados
Control remoto
Detección de batería baja
Bloqueo de la tapa de la batería del control remoto
Botón de reloj que brilla en la oscuridad
Canales
Lista combinada
Listas temáticas
CMND & Check-In
Nombre de huésped
Idioma del huésped
Mensajes
Bill on TV
Compra exprés
Uso compartido
Chromecast Ultra integrado
Uso compartido seguro
Uso compartido administrado por red
Funciones de atención médica
Control
Control remoto múltiple
Compatible con control remoto para atención médica