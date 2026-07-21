En Philips, nuestro propósito es mejorar la salud y el bienestar de las personas a través de una innovación significativa. Nuestro objetivo es mejorar 2500 millones de vidas al año para 2030, entre ellas, 400 millones de vidas en comunidades desatendidas.
Como empresa tecnológica, nosotros (y nuestros licenciatarios de marca) innovamos para las personas con una convicción constante: siempre hay una manera de mejorar la vida.
Estamos orgullosos de nuestra herencia de innovación pionera, que se remonta a casi 130 años atrás.La innovación significativa, centrada en las necesidades de nuestros clientes, sigue siendo el centro de todo lo que hacemos.
~9% de las ventas
destinadas a I+D
en 2025
~9% de las ventas
~50%
de software/ciencia de datos en I+D en 2025
50.500
derechos de patente
#1ª empresa
de patentes MedTech registradas
en la Oficina Europea de Patentes en 2025
Clarivate Top 100 Global Innovator
por 13º año consecutivo
~9% de las ventas
destinadas a I+D
en 2024
~50%
de software/ciencia de datos en I+D en 2024
#1ª empresa
de patentes MedTech registradas en la Oficina Europea de Patentes en 2025
50.500
derechos de patente
Clarivate Top 100 Global Innovator ™
por 13º año consecutivo
Como empresa responsable, trabajamos de forma sostenible, con altos medio ambiente, social y gobierno (ESG, por sus siglas en inglés). Seguimos integrando la sostenibilidad en nuestra forma de hacer negocios, tanto en nuestras propias operaciones como en otras, junto con nuestros socios.
Un lugar de trabajo diverso e inclusivo
El éxito continuo de nuestra empresa depende de que cada empleado se sienta valorado, respetado y capacitado para contribuir plenamente.
Somos un equipo diverso formado por unas 67,300 personas en más de 100 países, todas ellas con diferentes orígenes, perspectivas y experiencias.
Valoramos estas diferencias: son las que hacen florecer la creatividad y la innovación.
Queremos que Philips sea el mejor lugar para trabajar para las personas que comparten nuestra pasión.
Más de 130 años de innovación centrada en las personas
Los productos van y vienen... Las tecnologías cambian... Pero el objetivo de Philips sigue siendo el mismo: crear una innovación significativa que mejore la salud y el bienestar de las personas.
Proporcionamos la innovación que necesita
En Philips queremos que la gente esté sana, viva bien y disfrute de la vida. Somos una empresa tecnológica que se preocupa por las personas y el planeta.
Nos inspiran para seguir mejorando
¿Está interesado en hacer algo realmente importante?
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