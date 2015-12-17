Condiciones de uso

6. Colaborador



Usted acepta que cualquier Contenido de Usuario que publique en la Página Web será correcto, constructivo y pertinente y no contendrá ningún elemento que pueda ser ilegal o no idóneo para ser publicado, incluyendo a título meramente enunciativo y no limitativo, materiales que (1) puedan ser difamatorios o injuriosos para otra persona o entidad, (2) puedan causar daño a cualquier persona o propiedad, o difamar o perjudicar de otra forma a una persona u organización, (3) puedan infringir cualquiera derecho de una persona (incluido el derecho a la privacidad o la publicidad), (4) sean pornográficos, obscenos, irreverentes, vulgares, indecentes o amenazantes, (5) sean censurables desde el punto de vista cultural, ético o cualquier otro o (6) fomenten o promuevan cualquier actividad ilegal. Usted adoptará todas las medidas a su alcance para detectar y eliminar cualquier virus o elemento contaminante o destructivo antes de remitir cualquier material. Así mismo, no deberá enviar cadenas de cartas, sistemas piramidales, encuestas o peticiones a través de la Página Web ni falsificar encabezados o manipular identificaciones u otros datos para enmascarar el origen de cualquier Contenido y/o Contenido de Usuario enviado a través de la Página Web o manipular su presencia en la misma. Tampoco deberá interferir o perturbar nuestras páginas, servidores o redes o llevar a cabo cualquier actividad que suponga una carga excesiva o desproporcionadamente grande para nuestra infraestructura. Usted afirma, declara y garantiza que el Contenido de Usuario colgado en la Página Web no infringe ningún derecho de propiedad de un tercero, tales como, a título meramente indicativo pero no limitativo, derechos de autor, marcas registradas o patentes, ni ninguna obligación de confidencialidad. Usted reconoce y acepta que cualquiera de sus ideas, declaraciones, propuestas o cualquier Contenido de Usuario facilitado en la Página Web , no sujetos a protección por derechos de propiedad intelectual, puedan ser utilizados por cualquier otro colaborador sin que medie compensación o indemnización. Por la presente usted concede a Philips, sus filiales, sociedades asociadas y colaboradores una licencia a nivel mundial, irrevocable, gratuita, no exclusiva, sublicenciable y transmisible para utilizar, reproducir, preparar trabajos derivados, distribuir, actuar o manifestar públicamente, transmitir y publicar Contenido de Usuario que usted haya facilitado, ya sea en la Página Web , en otra página o en cualquier otro medio, materiales de marketing o de relaciones públicas de Philips. Usted será el único responsable de su Contenido de Usuario y de las consecuencias de enviarlo, colgarlo y/o publicarlo. Philips podrá, aunque no está obligado a ello, revisar y controlar el Contenido de Usuario, antes o después de que se remita. No obstante, usted acepta que para nosotros resulta imposible controlar o revisar todo el Contenido de Usuario. A título no limitativo, Philips, sus filiales, sociedades asociadas, colaboradores, licenciatarios y proveedores no responderán ni podrán responder de la exactitud, integridad, calidad o validez del Contenido de Usuario enviado por terceros a la Página Web. Philips no suscribe ningún Contenido de Usuario u opinión, recomendación o consejo expresado en el mismo y renuncia expresamente a cualquier responsabilidad relacionada con el Contenido de Usuario. Únicamente Philips dispone del derecho y la capacidad para modificar o eliminar mensajes o cualquier otro Contenido de Usuario que sean censurables, deshonestos o que de cualquier otra forma infrinjan estas Condiciones de Uso por el motivo que sea y en cualquier momento, sin necesidad de previo aviso o consentimiento y a su sola discreción. Se invita a cualquier usuario que considere que el Contenido de Usuario colgado es censurable o deshonesto a contactar con Philips inmediatamente por correo electrónico. Una vez se haya recibido dicha notificación, haremos todo lo que esté a nuestro alcance para tratar dicho asunto según sea necesario en un período de tiempo razonable. Dado que se trata de un procedimiento manual, se le informa de que es posible que no podamos modificar o eliminar un determinado Contenido de Usuario inmediatamente.