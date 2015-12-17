Las siguientes Condiciones de Uso regirán el acceso y uso de esta Página Web. Así mismo, es posible que se apliquen términos y condiciones específicos para determinados contenidos, datos, materiales o información contenida o disponible a través de esta Página Web (en lo sucesivo, el “Contenido”), que se pueda cargar, o publicar en la misma o bien a operaciones concluidas a través de la Página Web. Dichos términos y condiciones específicos se aplicarán sin perjuicio de las Condiciones de Uso o, de las que en su caso les sustituyan, dentro de los límites expresamente permitidos.
Mediante el acceso o el uso de esta Página Web usted acepta quedar vinculado legalmente por las Condiciones de Uso y todos los términos contenidos o mencionados en ellas, así como por cualquiera cosa adicional que figuren en la Página Web. Si NO acepta todas estas condiciones, NO podrá acceder o utilizar la Página Web.
Philips podrá modificar las presentes Condiciones de Uso en cualquier momento. Las Condiciones de Uso modificadas serán de aplicación una vez hayan sido publicadas. Se entenderá que acepta dichas modificaciones si continúa accediendo o utilizando la Página Web tras la publicación. Le aconsejamos que revise regularmente todos los términos y condiciones aplicables. Otras páginas web de Philips podrán tener sus propias condiciones de utilización que serán exclusivamente aplicables a las mismas. Philips se reserva el derecho de interrumpir o realizar cambios o actualizaciones en la Página Web o su contenido en cualquier momento y sin previo aviso. Así mismo, Philips se reserva el derecho de restringir, rechazar o dar por finalizado el acceso de cualquier persona a la Página Web o a una parte de la misma sin previo aviso y por cualquier motivo, a su exclusiva discreción y con aplicación inmediata.
La información personal suministrada o recogida a través o en relación con esta Página Web será utilizada exclusivamente con arreglo a la Política de Privacidad de Philips, y estas Condiciones de Uso están sujetas a dicha Política de Privacidad, tal y como se indica en esta Página Web.
TODA LA INFORMACIÓN, (INCLUIDOS, A TÍTULO MERAMENTE ENUNCIATIVO Y NO LIMITATIVO, TEXTOS, IMÁGENES, GRÁFICOS, VÍNCULOS Y OTROS MATERIALES) DE LA PÁGINA WEB SE FACILITA “EN SU SITUACIÓN ACTUAL” Y “SEGÚN DISPONIBILIDAD”. PHILIPS Y SUS FILIALES, SOCIEDADES ASOCIADAS, COLABORADORES, LICENCIATARIOS Y PROVEEDORES RENUNCIAN EXPRESAMENTE POR LA PRESENTE, EN LA MEDIDA PERMITIDA POR LEY, A CUALQUIER MANIFESTACIÓN O GARANTÍA DE CUALQUIER TIPO, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD, DE IDONEIDAD PARA CUALQUIER OBJETIVO PARTICULAR, DE NO INFRACCIÓN O LAS RELATIVAS AL FUNCIONAMIENTO DE ESTA PÁGINA WEB, SU CONTENIDO O EL CONTENIDO DE USUARIO. Ni Philips ni sus filiales, sociedades asociadas, colaboradores, licenciatarios y proveedores otorgan garantía o manifestación alguna de que (i) la Página Web satisfaga sus necesidades, (ii) la Página Web esté disponible de forma ininterrumpida, correcta, segura y sin errores, o (iii) los resultados que puedan obtenerse del uso de la misma (incluyendo cualquier información y materiales de esta Página Web) sean correctos, completos, exactos, fiables o que de cualquier otra forma satisfagan sus necesidades. Esta página web es pública. No cabe esperar tratamiento confidencial para cualquier Contenido de Usuario que usted publique en esta Página Web. No remita información confidencial aquí. Philips y sus filiales, sociedades asociadas, colaboradores, licenciatarios y proveedores no contraerán responsabilidad alguna por interrupciones u omisiones en los servicios de Internet, de red o de hospedaje y no garantizan que la Página Web o los servicios que dan cobertura a esta Página Web o las comunicaciones electrónicas enviadas por Philips estén libres de virus o cualquier otro elemento nocivo. Cualquier material que usted descargue u obtenga de cualquier forma a través de esta Página Web se hará por su cuenta y riesgo. Usted será el responsable exclusivo de cualquier daño causado a su sistema informático o de la pérdida de datos derivada de la descarga del referido material.
Es posible que para acceder a algunas áreas o para usar determinadas funciones o artículos de la Página Web deba registrarse como colaborador. Dicho registro es gratuito. Cuando se registre, deberá elegir un único nombre de usuario o “handle” y una contraseña, y deberá facilitar una única dirección de correo electrónico válida, vigente y verificable. No se permiten duplicados de nombres de usuario o direcciones de correo electrónico, por lo que si el que usted elige ya existe, se le indicará que debe escoger otro. Le enviaremos un correo electrónico de confirmación con la información que usted haya registrado. En caso de que por cualquier motivo no envíe dicha información, podrá denegarse o darse por finalizado el acceso o uso de las áreas, funciones o artículos para los que se requiera estar registrado. Usted actualizará inmediatamente su registro para que se mantenga correcto y actualizado. Usted es el único responsable de mantener la confidencialidad de su contraseña. Nos reservamos el derecho de modificar su nombre de usuario o de borrar los contenidos que usted cuelgue en la Página Web o denegar o cancelar su registro si elige un nombre de usuario que, en nuestra opinión, resulte obsceno, indecente, abusivo o de cualquier otra forma impropio. Así mismo, será usted el responsable exclusivo de restringir el acceso a su(s) ordenador(es). Acepta asumir responsabilidad por cualquiera actividad que se realice a través de su cuenta, nombre de usuario y/o contraseña que se deban a su conducta, omisión o negligencia. Si tiene conocimiento de cualquier conducta sospechosa o prohibida en relación con su cuenta, nombre de usuario y/o contraseña, se compromete a ponerse en contacto con nosotros inmediatamente por correo electrónico. Podemos, a nuestra entera discreción, impedir el acceso a cualquier correo electrónico o proveedor de servicios de Internet (ISP.
Usted acepta que cualquier Contenido de Usuario que publique en la Página Web será correcto, constructivo y pertinente y no contendrá ningún elemento que pueda ser ilegal o no idóneo para ser publicado, incluyendo a título meramente enunciativo y no limitativo, materiales que (1) puedan ser difamatorios o injuriosos para otra persona o entidad, (2) puedan causar daño a cualquier persona o propiedad, o difamar o perjudicar de otra forma a una persona u organización, (3) puedan infringir cualquiera derecho de una persona (incluido el derecho a la privacidad o la publicidad), (4) sean pornográficos, obscenos, irreverentes, vulgares, indecentes o amenazantes, (5) sean censurables desde el punto de vista cultural, ético o cualquier otro o (6) fomenten o promuevan cualquier actividad ilegal. Usted adoptará todas las medidas a su alcance para detectar y eliminar cualquier virus o elemento contaminante o destructivo antes de remitir cualquier material. Así mismo, no deberá enviar cadenas de cartas, sistemas piramidales, encuestas o peticiones a través de la Página Web ni falsificar encabezados o manipular identificaciones u otros datos para enmascarar el origen de cualquier Contenido y/o Contenido de Usuario enviado a través de la Página Web o manipular su presencia en la misma. Tampoco deberá interferir o perturbar nuestras páginas, servidores o redes o llevar a cabo cualquier actividad que suponga una carga excesiva o desproporcionadamente grande para nuestra infraestructura. Usted afirma, declara y garantiza que el Contenido de Usuario colgado en la Página Web no infringe ningún derecho de propiedad de un tercero, tales como, a título meramente indicativo pero no limitativo, derechos de autor, marcas registradas o patentes, ni ninguna obligación de confidencialidad. Usted reconoce y acepta que cualquiera de sus ideas, declaraciones, propuestas o cualquier Contenido de Usuario facilitado en la Página Web , no sujetos a protección por derechos de propiedad intelectual, puedan ser utilizados por cualquier otro colaborador sin que medie compensación o indemnización. Por la presente usted concede a Philips, sus filiales, sociedades asociadas y colaboradores una licencia a nivel mundial, irrevocable, gratuita, no exclusiva, sublicenciable y transmisible para utilizar, reproducir, preparar trabajos derivados, distribuir, actuar o manifestar públicamente, transmitir y publicar Contenido de Usuario que usted haya facilitado, ya sea en la Página Web , en otra página o en cualquier otro medio, materiales de marketing o de relaciones públicas de Philips. Usted será el único responsable de su Contenido de Usuario y de las consecuencias de enviarlo, colgarlo y/o publicarlo. Philips podrá, aunque no está obligado a ello, revisar y controlar el Contenido de Usuario, antes o después de que se remita. No obstante, usted acepta que para nosotros resulta imposible controlar o revisar todo el Contenido de Usuario. A título no limitativo, Philips, sus filiales, sociedades asociadas, colaboradores, licenciatarios y proveedores no responderán ni podrán responder de la exactitud, integridad, calidad o validez del Contenido de Usuario enviado por terceros a la Página Web. Philips no suscribe ningún Contenido de Usuario u opinión, recomendación o consejo expresado en el mismo y renuncia expresamente a cualquier responsabilidad relacionada con el Contenido de Usuario. Únicamente Philips dispone del derecho y la capacidad para modificar o eliminar mensajes o cualquier otro Contenido de Usuario que sean censurables, deshonestos o que de cualquier otra forma infrinjan estas Condiciones de Uso por el motivo que sea y en cualquier momento, sin necesidad de previo aviso o consentimiento y a su sola discreción. Se invita a cualquier usuario que considere que el Contenido de Usuario colgado es censurable o deshonesto a contactar con Philips inmediatamente por correo electrónico. Una vez se haya recibido dicha notificación, haremos todo lo que esté a nuestro alcance para tratar dicho asunto según sea necesario en un período de tiempo razonable. Dado que se trata de un procedimiento manual, se le informa de que es posible que no podamos modificar o eliminar un determinado Contenido de Usuario inmediatamente.
EN NINGÚN CASO RESPONDERÁ PHILIPS O CUALQUIERA DE SUS FILIALES, SOCIEDADES ASOCIADAS, COLABORADORES, LICENCIATARIOS O PROVEEDORES DE CUALQUIER DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, CONSECUENCIAL, PUNITIVO, ESPECIAL O FORTUITO O CUALQUIER OTRO DERIVADO DE, PROVOCADO POR O EN RELACIÓN CON EL ACCESO, UTILIZACIÓN O INCAPACIDAD DE ACCEDER O UTILIZAR ESTA PÁGINA WEB, EL CONTENIDO O EL CONTENIDO DE USUARIO, INCLUSO EN EL CASO DE QUE SE HAYA INFORMADO A PHILIPS DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS PERJUICIOS, EXCEPTO EN LA MEDIDA EN QUE DICHOS PERJUICIOS SE DERIVEN DIRECTA Y EXCLUSIVAMENTE DE UN INCUMPLIMIENTO O NEGLIGENCIA GRAVE IMPUTABLE A PHILIPS. Si reside en un país o estado que no permita cualquiera de las exclusiones anteriores o limitaciones de responsabilidad o cualquiera de las exenciones de responsabilidad de las garantías de la Sección 4 anterior, las mismas no le serán aplicables en la medida en que dichas exclusiones o limitaciones no estén autorizadas y su aplicación se limitará al mayor alcance posible permitido por el Derecho aplicable.
Philips no responderá en ningún caso del contenido de cualquier página propiedad de terceros que pueda estar vinculada a la Página Web por medio de un hipervínculo, tanto si dicho hipervínculo ha sido facilitado por la Página Web como por un tercero con arreglo a las Condiciones de Uso. Cualquier vínculo de nuestra Página Web hacia otra no implica una aprobación de dicha otra página y no se concede garantía alguna en relación con la exactitud, puntualidad o adecuación del contenido de cualquier página a la que pueda remitir la Página Web, y no asumimos ninguna responsabilidad por ello. Todo software habilitado para ser descargado desde o a través de la Página Web se licencia sujeto a las condiciones de cualquier contrato de licencia aplicable. Salvo lo dispuesto en el contrato de licencia aplicable, el software se pone a disposición para su uso exclusivo por usuarios finales, quedando prohibida cualquier copia, reproducción o redistribución adicional del mismo. LAS GARANTÍAS, EN SU CASO, RELATIVAS A DICHO SOFTWARE SE APLICARÁN ÚNICAMENTE EN LA MEDIDA EXPRESAMENTE INDICADA EN EL CONTRATO DE LICENCIA APLICABLE. POR LA PRESENTE PHILIPS RENUNCIA A CUALQUIER OTRA DECLARACION O GARANTÍAS ADICIONALES DE CUALQUIER CLASE, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA CUALQUIER OBJETIVO PARTICULAR O NO INFRACCIÓN O LAS RELATIVAS AL SOFTWARE.
Son propiedad de Koninklijke Philips N.V. todos los derechos de autor y otros derechos de propiedad del Contenido facilitado por Philips, sus sociedades asociadas, filiales y/o colaboradores, el software utilizado para manejar y publicar la Página Web , la recopilación de datos, y el orden, secuencia y adaptación de la misma.
Esta Página Web es de naturaleza pública y cualquier información que se envíe se considerará no confidencial. Usted acepta que todos los envíos que realice en relación con cualquier invención incluida en el Contenido de Usuario constituyen una “publicación” de dicha invención de conformidad con la normativa sobre patentes aplicable. Usted acepta que cualquier Contenido de Usuario enviado y/o tratado en la Página Web puede ser objeto de patentes, derechos de autor, marcas registradas y otros derechos de propiedad intelectual de Philips, sus filiales, sociedades asociadas, colaboradores o terceros. Si usted se plantea explotar cualquiera idea, propuesta, sugerencia o soluciones u otro Contenido de Usuario enviado a la Página Web, deberá recabar la debida autorización antes de emprender cualquier iniciativa de explotación.
ISi usted sabe o sospecha que cualquiera de los materiales de esta Página Web (incluidos, a título meramente enunciativo y no limitativo, los materiales recogidos en el Foro) han sido utilizados o copiados de tal forma que dicha conducta constituya una infracción de los derechos de autor, le rogamos que lo notifique al agente designado por Philips que se indica a continuación. Con arreglo a la Ley Estadounidense de Derechos de Autor del Milenio Digital (U.S. Digital Millennium Copyright Act), 17 U.S.C. Artículo 512 (c)(3), dicha notificación deberá reunir los siguientes requisitos: Una firma manuscrita o electrónica del titular del derecho de autor o persona autorizada para actuar en nombre del titular de un derecho exclusivo presuntamente infringido; Identificación de la obra protegida por derechos de autor cuya infracción se alega, o si en la misma página web se incluyen varias obras protegidas por derechos de autor, una lista representativa de dichas obras en la página Identificación del material que está presuntamente infringiendo o que es objeto de una conducta infractora y que ha de ser eliminado o cuyo acceso hay que invalidar, así como información razonablemente suficiente para permitirnos localizar el material; Información razonablemente suficiente para permitirnos contactar con usted, incluyendo dirección, número de teléfono, y, en su caso, dirección de correo electrónico en la que esté localizable; Una declaración firmada por usted en la que de buena fe manifieste que la utilización del material del modo denunciado no está autorizado por el titular de los derechos de autor, su agente o la ley; Una declaración en la que manifieste que la información recogida en la notificación es exacta y que, bajo pena de perjurio, usted se declara titular de los derechos de autor o está autorizado para actuar en nombre del titular de un derecho exclusivo que ha sido presuntamente infringido. Podrá ponerse en contacto con el agente designado para notificaciones en relación con las demandas de infracción de derechos de autor de la forma siguiente: Por correo: Philips International B.V., Departamento Jurídico (Corporate Legal Department) Amstelplein 2 Breitner Center PO Box 77900 Ámsterdam Países Bajos Por fax: Philips International B.V., Departamento Jurídico (Corporate Legal Department) Ámsterdam Países Bajos +31 20 5977230 La información anterior se facilita a los solos efectos de notificar a Philips que su material protegido por derechos de autor ha sido infringido. Otras cuestiones tales como preguntas relacionadas con el producto o problemas relativos a envíos indebidos o al contenido, no recibirán respuesta por esta vía.
Usted acepta indemnizar y resarcir a Philips, sus filiales, sociedades asociadas, colaboradores y proveedores, y a cada uno de sus respectivos directivos, administradores, empleados, accionistas, representantes legales, agentes, sucesores y cesionarios de cualquiera daño, responsabilidad, costos y gastos (incluidos los honorarios de abogados y profesionales, siempre que sean razonables, y las costas procesales) que surjan a raíz del envío, contenido o transmisión de cualquier mensaje, dato, material o cualquier otro Contenido de Usuario que usted publique en la Página Web o cualquier violación de las presentes Condiciones de Uso que le sea imputable a usted. En caso de reivindicación o demanda derivada de cualquier mensaje o cualquier otro Contenido de Usuario que usted envíe, Philips se reserva el derecho de revelar su identidad así como cualquier otra información relativa a usted de la que disponga. En caso de controversia entre usted y uno o varios usuarios, usted dispensa a Philips, sus filiales, sociedades asociadas, colaboradores y proveedores y a cada uno de sus directivos, administradores, empleados accionistas, representantes legales, agentes, sucesores y cesionarios de cualquier reivindicación, demanda y daño (real y resultante) de toda clase y naturaleza, conocido o desconocido, derivado o de cualquier forma relacionado con dichas controversias.
Únicamente Philips dispone de la facultad para cerrar la Página Web o una parte de la misma por el motivo que sea en cualquier momento y sin necesidad de aviso o consentimiento. No asumiremos ninguna responsabilidad u obligación por no almacenar o borrar cualquier Contenido de Usuario enviado a la Página Web.
La Página Web podrá contener referencias a ciertos productos y servicios de Philips que puedan no estar disponibles en un país determinado. Cualquiera de dichas referencias no implica ni garantiza que dicho producto o servicio esté disponible en todo momento en un país determinado. Para más información, por favor póngase en contacto con su centro de negocio Philips.
La información contenida en esta Página Web puede contener determinadas declaraciones de cara al futuro en relación con la situación financiera, resultados de explotación y negocios de Philips, así como ciertos planes y objetivos de Philips relacionados con ellos. Se advierte a los lectores que ninguna declaración de cara al futuro constituye una garantía de rendimiento futuro y que los resultados reales pueden diferir materialmente de los contenidos en dichas declaraciones, entre las que cabe citar como ejemplos las declaraciones que hemos realizado sobre estrategia, estimación del aumento de las ventas, EBITDA futuro y ahorro de costos, futura evolución del crecimiento orgánico del negocio, así como, el beneficio de futuras adquisiciones y nuestra situación financiera. Por su naturaleza, las declaraciones de cara al futuro entrañan riesgos e incertidumbres porque se refieren a circunstancias y eventos futuros, y existen multitud de factores que podrían provocar que los resultados reales difieran significativamente de aquellos expresa o implícitamente incluidos en las declaraciones de cara al futuro. Estas últimas están sujetas, entre otras cosas, a condiciones nacionales y mundiales y comerciales, a la aplicación exitosa de nuestra estrategia, a nuestra capacidad para identificar y realizar adquisiciones así como, para integrar dichas adquisiciones en nuestro negocio, a las preferencias de consumo de productos existentes y nuevos, a nuestra capacidad para desarrollar y comercializar nuevos productos y para conseguir los beneficios de esta estrategia, a las políticas y actuaciones de las autoridades gubernamentales y regulatorias, a los cambios en la legislación y el impacto de la competencia –muchos de los cuales escapan a nuestro control. Como resultado, nuestros resultados reales futuros pueden diferir significativamente de los planes, objetivos y expectativas establecidos en dichas declaraciones. Se han identificado riesgos adicionales y factores en la documentación que hemos presentado o proporcionado a la Comisión Estadounidense del Mercado de Valores (U.S. Securities and Exchange Commission –en lo sucesivo, “SEC”-), incluyendo nuestro último Informe Anual recogido en el Formulario 20-F, disponible en la página web de la SEC: www.sec.gov. Cualquier declaración de cara al futuro realizada por nosotros o en nuestro nombre será válida únicamente a partir de la fecha en la que haya sido efectuada. No nos comprometemos a actualizar dichas declaraciones con el fin de reflejar cualquier cambio en las expectativas de las mismas o cualquier cambio en los acontecimientos, condiciones o circunstancias en las que se base dicha declaración. El lector debería, no obstante, consultar cualquier otra publicación adicional que hayamos realizado o pudiéramos hacer en la documentación que hemos presentado o pudiéramos presentar ante la SEC.
Las presentes Condiciones de Uso se regirán e interpretarán con arreglo a las leyes mexicanas. Usted acepta someterse a la jurisdicción no exclusiva de los tribunales de México,DF, para cualquier controversia, demanda o acción que se suscite o tenga relación con las Condiciones de Uso o la utilización de la Página Web, incluidas las controversias relativas a la existencia o la validez de las Condiciones de Uso, bien entendido que se compromete a someter dichas controversias, demandas o acciones a la jurisdicción exclusiva de los tribunales de México,DF.
Si alguna de las disposiciones de las presentes Condiciones de Uso es declarada nula o inexigible, será sustituida por la disposición válida y exigible que más se aproxime a la finalidad de la disposición originaria y el resto de las disposiciones seguirán siendo válidas.
La no aplicación de las presentes Condiciones de Uso por parte de Philips no constituirá renuncia alguna de los derechos que le competen en virtud de las mismas, ya se trate de conductas presentes o futuras realizadas por cualquier persona. La recepción de fondos por parte de Philips o la confianza de cualquier persona en las acciones de Philips no podrán ser consideradas como una dispensa a cualquiera de las presentes Condiciones de Uso. Únicamente podrá tener efectos legales una renuncia escrita específica, firmada por un representante autorizado de Philips.
A efectos del presente Contrato, los encabezados de las secciones de las Condiciones de Uso se incluyen exclusivamente para facilitar la consulta y no afectarán de forma alguna al sentido o la interpretación de las mismas.
