135 años de Philips: una historia de innovación

El 15 de mayo, Philips celebra sus 135 años de actividad comercial [1]. A lo largo de todos estos años, Philips no solo ha llevado al mercado una cantidad inimaginable de innovaciones, sino que también ha sabido reinventarse una y otra vez. Sigamos el recorrido desde 1891 hasta 2026 y descubramos algunas de las innovaciones que marcaron este camino. Nuestra historia comienza hace 135 años, en la calle Emmasingel, en Eindhoven…
Gerard Philips comienza a producir bombillas incandescentes en Eindhoven, utilizando un complejo proceso de diversas reacciones químicas y bombillas de vidrio fabricadas en hornos al rojo vivo. La iluminación eléctrica hizo que los días parecieran más largos, transformando la manera en que las personas viven y trabajan. Gracias a la calidad y confiabilidad de sus lámparas, Philips crece rápidamente en sus primeros años y sienta las bases para más de un siglo de innovación.
En Alemania, el físico Wilhelm Röntgen realiza un descubrimiento que cambiará para siempre el futuro de la atención médica. Cuando le pide a su esposa que coloque la mano bajo una máquina, ella ve el contorno de su propio esqueleto, incluido su anillo de bodas. Es la primera imagen radiográfica del mundo.
Frederik Philips, fundador de la empresa Philips y padre de Anton y Gerard, al enterarse de esta técnica, escribe de inmediato a sus hijos. Así comienza el recorrido de Philips en la innovación sanitaria.
En 1924, Philips presenta el tubo de rayos X Metalix en Londres. Desarrollado por los investigadores Gilles Holst y Albert Bouwers en el laboratorio de investigación de Philips, NatLab, Metalix representa un gran avance en seguridad y rendimiento radiológico, ya que reduce drásticamente la exposición a la radiación dañina.
El descubrimiento surgió cuando Holst observó a empleados de la fábrica sumergiendo sopletes metálicos en vidrio fundido extremadamente caliente para fabricar bombillas. Tras una serie de pruebas en el NatLab, Holst logró unir el hierro cromado y el vidrio. Posteriormente, Albert Bouwers perfeccionó esto al desarrollar el Metalix: un cilindro de vidrio equipado con un anillo hermético de hierro cromado, lo que reducía significativamente los efectos nocivos de los rayos X. Con Metalix, Philips se consolida como pionera en tecnología de imágenes médicas.
Alrededor de 1930, Philips identifica una oportunidad no solo para innovar en tecnología de la salud, sino también para ampliar el acceso a la atención médica. Durante un importante brote de tuberculosis en los Países Bajos, Philips utiliza sus propios equipos de rayos X para realizar pruebas preventivas: primero a sus empleados, luego a sus familias y, finalmente, a toda la población de Eindhoven. El resultado: la propagación de la tuberculosis en Eindhoven fue un 70 % menor que en el resto de los Países Bajos. Posteriormente, la iniciativa se expandió a todo el país, demostrando cómo la innovación puede ayudar a llevar la atención médica a más personas.
En los años posteriores a 1940, Philips continúa innovando a gran velocidad. En poco tiempo, Philips presenta el Polytome (precursor del escáner CT, 1951), el BV20 (un sistema de rayos X para cirugía, 1954), sistemas de mamografía (1967) y sistemas de terapia de neutrones (1974). Al mismo tiempo, investigadores del Philips NatLab desarrollan la técnica LOCOS, un paso importante en la evolución de los microchips y de la tecnología de semiconductores. Estas innovaciones ayudan a dar forma tanto a la atención médica moderna como al mundo digital.
Philips crece rápidamente tanto en atención médica como en tecnología de consumo. Con la invención del CD (y del reproductor de CD), la empresa impulsa una revolución en la que la lectura y el almacenamiento de información digital —datos— desempeñan un papel cada vez más importante en todas las ramas de la tecnología.
La atención médica también obtiene ventajas. Las radiografías grandes y pesadas, así como los archivos con datos de pacientes, comenzaron a digitalizarse e intercambiarse de manera mucho más eficiente entre diferentes instituciones de salud. La digitalización mejora la colaboración, optimiza los flujos de trabajo y facilita el acceso a la atención.
La tecnología por sí sola no define la experiencia del paciente. Con Ambient Experience [2], Philips combina diseño, iluminación y tecnología para crear un entorno tranquilo y confortable. Desarrollado mediante una estrecha colaboración entre clínicos, investigadores y diseñadores, Ambient Experience ayuda a reducir la ansiedad durante procedimientos como las resonancias magnéticas. Al ayudar a que los pacientes se sientan más relajados, la solución mejora la experiencia general de atención y promueve flujos de trabajo clínicos más eficientes.
Philips desarrolla la plataforma Azurion [3] para la terapia guiada por imágenes, lo que permite a los profesionales clínicos realizar procedimientos mínimamente invasivos con mayor precisión y eficiencia. Azurion combina imágenes de alta calidad con acceso integrado a los datos del paciente, a las exploraciones y a las visualizaciones 3D durante los procedimientos. Al respaldar tanto intervenciones rutinarias como complejas, la plataforma ayuda a los profesionales clínicos a trabajar de manera más eficiente, al tiempo que reduce la exposición de pacientes y equipos médicos a la radiación.
Más de un siglo después de que Philips comenzara con la iluminación eléctrica, la luz sigue inspirando nuevos avances en la innovación sanitaria.
Durante la conferencia RSNA en Chicago, Philips anuncia el lanzamiento comercial de LumiGuide, un gran avance en la terapia guiada por imágenes basada en la luz. Construido sobre la plataforma Azurion, LumiGuide utiliza luz para visualizar en tiempo real y en 3D, dentro del cuerpo, la forma y la posición de los cables LumiGuide y de los catéteres endovasculares, sin utilizar radiación de rayos X.
Más de un siglo después de que Philips comenzara con la iluminación eléctrica, la luz sigue inspirando nuevos avances en la innovación sanitaria.
La IA ya desempeña un papel fundamental en soluciones como LumiGuide, donde ayuda a alinear los datos de las imágenes con la anatomía del paciente en tiempo real para facilitar una navegación precisa durante los procedimientos. Philips está aplicando IA para ayudar a los profesionales clínicos a trabajar de forma más eficiente, mejorar los resultados de los pacientes y ampliar el acceso a una atención de calidad. La ambición sigue siendo clara: mejorar la vida de 2.500 millones de personas al año para 2030. Más de 135 años después de su fundación, Philips continúa construyendo sobre su legado de innovación con el objetivo de ofrecer un mejor cuidado a más personas.
Philips continúa impulsando la innovación mediante la inteligencia artificial (IA) y tecnologías sanitarias basadas en datos.
La IA ya desempeña un papel fundamental en soluciones como LumiGuide, donde ayuda a alinear los datos de las imágenes con la anatomía del paciente en tiempo real para facilitar una navegación precisa durante los procedimientos.
Philips está aplicando IA para ayudar a los profesionales clínicos a trabajar de forma más eficiente, mejorar los resultados de los pacientes y ampliar el acceso a una atención de calidad.
La ambición sigue siendo clara: mejorar la vida de 2.500 millones de personas al año para 2030. Más de 135 años después de su fundación, Philips continúa construyendo sobre su legado de innovación con el objetivo de ofrecer un mejor cuidado a más personas.
[1] https://www.philips.com/a-w/about/our-history.html [2] https://www.philips.com/a-w/about/news/archive/standard/news/articles/2026/how-empathy-shaped-the-azurion-experience.html [3] https://www.philips.com/a-w/about/news/archive/standard/news/articles/2025/how-to-design-for-a-reassuring-mr-experience.html
Fuentes
[1] https://www.philips.com/a-w/about/our-history.html
[2] https://www.philips.com/a-w/about/news/archive/standard/news/articles/2026/how-empathy-shaped-the-azurion-experience.html
[3] https://www.philips.com/a-w/about/news/archive/standard/news/articles/2025/how-to-design-for-a-reassuring-mr-experience.html
Nuestro sitio se puede visualizar mejor con la última versión de Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.