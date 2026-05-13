135 años de Philips: una historia de innovación



En Alemania, el físico Wilhelm Röntgen realiza un descubrimiento que cambiará para siempre el futuro de la atención médica. Cuando le pide a su esposa que coloque la mano bajo una máquina, ella ve el contorno de su propio esqueleto, incluido su anillo de bodas. Es la primera imagen radiográfica del mundo.



Frederik Philips, fundador de la empresa Philips y padre de Anton y Gerard, al enterarse de esta técnica, escribe de inmediato a sus hijos. Así comienza el recorrido de Philips en la innovación sanitaria.