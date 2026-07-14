Ampliar el acceso a la salud exige una nueva forma de innovar  

Se estima que hacia el final de la década el mundo podría enfrentar una escasez de hasta 10 millones de profesionales de la salud. En México, donde las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y otros padecimientos crónicos siguen aumentando la demanda de atención especializada, recuperar tiempo para los equipos clínicos significa ampliar la capacidad del sistema para ofrecer diagnósticos y tratamientos más oportunos.

En este escenario, la inteligencia artificial representa una oportunidad extraordinaria. Pero el verdadero desafío no consiste en incorporar más aplicaciones de IA, sino en integrarla de forma natural en la práctica clínica diaria.

Desde nuestra experiencia en Philips, hemos comprobado que el verdadero potencial de la inteligencia artificial no reside en aplicaciones aisladas, sino en plataformas que integran dispositivos, software, datos e inteligencia artificial para conectar la información clínica y apoyar mejores decisiones. Cuando esa inteligencia forma parte de un ecosistema conectado, es posible simplificar los flujos de trabajo, mejorar la coordinación entre equipos clínicos y escalar el impacto de la innovación.

Hoy ya existen soluciones que automatizan tareas repetitivas en estudios de resonancia magnética y tomografía, aceleran el análisis de información clínica y ayudan a priorizar pacientes que requieren atención inmediata. Al mismo tiempo, la integración de datos provenientes de distintas especialidades ofrece una visión más completa del paciente y reduce parte de la carga administrativa que hoy consume un tiempo valioso.

El resultado es claro: devolver tiempo a los profesionales de la salud para dedicarlo a lo que realmente importa, el cuidado de las personas.

Sin embargo, la tecnología por sí sola no resolverá los desafíos del sistema de salud. Su adopción debe sustentarse en principios como la transparencia, la protección de datos, la supervisión humana y la interoperabilidad entre sistemas. La innovación solo genera valor cuando responde a necesidades reales de profesionales y pacientes.

En un país donde conviven instituciones públicas de gran escala, hospitales privados altamente especializados y comunidades con importantes brechas de acceso, las plataformas conectadas representan una oportunidad para ampliar la capacidad del sistema y acercar atención de calidad a más personas.

El futuro de la salud no se construirá con más tecnologías aisladas, sino con plataformas capaces de conectar información, profesionales y pacientes para ofrecer mejores cuidados a más personas.