Ciudad de México, México – Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA), líder mundial en tecnología de la salud, y NEORIS, una empresa global de servicios digitales que diseña soluciones innovadoras, anunciaron hoy un acuerdo de varios años para diseñar, implementar y comercializar el Registro Médico Electrónico (EMR) de Philips Tasy en México. Philips Tasy EMR [1], es una solución integral de informática de la salud, que proporciona a los administradores de hospitales acceso integrado a la información; lo que permite una gestión centralizada de todos los procesos médicos, organizativos y administrativos para mejorar los flujos de trabajo. También mejora la seguridad del paciente y optimiza la calidad y la efectividad de la atención con protocolos científicamente establecidos y algoritmos avanzados. Philips tiene una posición de liderazgo muy exitosa en el mercado latinoamericano de Registros Médicos Electrónicos con aproximadamente mil instalaciones de Philips Tasy con proveedores de atención de la salud en Brasil y México. Philips Tasy EMR ha ayudado a varios hospitales de Brasil a recibir la certificación del Modelo de adopción de EMR Etapa 6 y Etapa 7 creado por HIMSS Analytics, lo que significa que los hospitales casi no usan papel y están impulsando la integración, la seguridad y el análisis para optimizar la atención al paciente. César Carrasco, Gerente general para Philips México, señaló: “Este nuevo acuerdo de asociación entre Philips y NEORIS es otro paso importante en la historia de éxito del crecimiento de Tasy EMR, confiamos en que la tecnología avanzada de Philips y sus profundos conocimientos clínicos en conjunto con la experiencia de NEORIS en el sector de la salud, ofrecerán un fuerte apoyo a nuestros clientes, al impulsar el análisis de los grandes datos en tiempo real y mejores resultados para los pacientes”. NEORIS ha desarrollado una sólida práctica de consultoría en el sector de la atención de la salud durante más de siete años, como socio comercial de tres de los cinco hospitales privados más grandes del país. Durante este período, la compañía aprendió que, en lugar de obtener ganancias, el objetivo de dicha solución es transformar la atención hospitalaria para que el paciente y su familia se sientan asistidos durante su estadía en el hospital. En el mismo contexto, Omar Díaz, Gerente General para NEORIS México, enfatizó: “Es importante que la empresa tenga socios comerciales que generen valor para las personas y posean una misión humana cuyo objetivo sea devolverle algo a la sociedad. Descubrimos esto en Philips, y con ellos queremos contribuir a cambiar y mejorar la vida de las personas a través de la transformación digital”. La naturaleza de la atención de la salud está evolucionando: los cambios demográficos y los nuevos grupos de pacientes requieren un enfoque diferente en la atención al paciente. Además, las instituciones de salud se enfrentan a una constante presión para agilizar, estandarizar y mejorar los procesos. La transformación digital es vital para lograr mejores resultados para los pacientes y ecosistemas de salud más sostenibles. Philips Tasy EMR está diseñado para ser flexible, dinámico y sensible a las necesidades de los clientes, apoyándolos para que sigan siendo ágiles y para que se adapten a los requerimientos que demanda la transformación. [1] El Philips Tasy EMR está disponible para la venta en Brasil, México, Alemania, Polonia, EAU, Australia y Nueva Zelanda. Para mayor información: Noemí Vargas Enrique Márquez Nicoli [email protected] [email protected] 5540-6031 ext. 222 ext. 231